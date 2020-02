Οικονομία

Οδηγός για τις ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις από ζευγάρια

Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης. Τι ισχύει για την φορολόγηση των εισοδημάτων που θα δηλωθούν φέτος.

Αντίστροφα έχει αρχίσει να μετράει ο χρόνος για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Στο τέλος Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη του TAXISnet που θα υποδεχθεί σχεδόν 6,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Ήδη για τα ζευγάρια που θέλουν να κάνουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση η προθεσμία τρέχει καθώς μπορούν υποβάλλουν σχετική αίτηση έως 28 Φεβρουαρίου σε ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ.

Οι φορολογούμενοι ενόψει της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του 2019 θα φορολογηθούν με βάση το πλαίσιο που ίσχυε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και ο φόρος που θα περιέχουν τα εκκαθαριστικά του 2020 θα κυμαίνεται στα ίδια με πέρυσι επίπεδα, εφόσον δεν έχουν μεταβληθεί τα εισοδήματα.

Ειδικότερα, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων που θα δηλωθούν φέτος θα ισχύσουν τα εξής:

1. Φορολογική κλίμακα: Με συντελεστές 22% - 45% θα φορολογηθούν τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, ατομικές επιχειρήσεις και αγροτικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα επιβάλλεται φόρος:

22% για ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

29% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τις 20.000 ευρώ και μέχρι τις 30.000 ευρώ

37% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ

45% για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

2. Έκπτωση φόρου: Μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες κερδίζουν έκπτωση φόρου εισοδήματος έως 1.900-2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Ειδικά για τους έχοντες ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ από μισθούς και συντάξεις, καθώς επίσης και για τα ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ από αγροτικές δραστηριότητες που αποκτούν οι κατ’ επάγγελμα αγρότες προβλέπεται έκπτωση φόρου:

1.900 ευρώ, εάν δεν υπάρχουν προστατευόμενα τέκνα.

1.950 ευρώ, εάν υφίσταται ένα προστατευόμενο τέκνο.

2.000 ευρώ, εάν υπάρχουν δύο προστατευόμενα τέκνα.

2.100 ευρώ εάν υφίστανται 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.

Κατοχύρωση της έκπτωσης φόρου

Οι φορολογούμενοι για να δικαιούται την έκπτωση φόρου έως 1.900 -2.100 ευρώ θα πρέπει κατά τη διάρκεια του 2019 να έχει εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή μέσω e-banking) δαπάνες για αγορές αγαθών ή παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με ποσοστό:

10% του ετησίου εισοδήματός του, πραγματικού ή τεκμαρτού, εφόσον το εισόδημα αυτό ανέρχεται έως 10.000 ευρώ,

10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ και 15% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το ετήσιο -πραγματικό ή τεκμαρτό- ατομικό του εισόδημα ανέρχεται σε 10.001 έως 30.000 ευρώ και

10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ, 15% επί των επόμενων 20.000 ευρώ και 20% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το ετήσιο -πραγματικό ή τεκμαρτό- εισόδημά του ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Το «ακάλυπτο» ποσό θα φορολογείται με 22%.

3. Εισοδήματα από ακίνητα: Με συντελεστές από 15% έως 45% θα φορολογηθούν τα εισοδήματα από ακίνητα. Συγκεκριμένα εφαρμόζεται κλίμακα με τους εξής συντελεστές:

15% μέχρι 12.000 ευρώ.

35% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ.

45% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.

4. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: Οι φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ θα καταβάλλουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία υπολογίζεται κλιμακωτά με συντελεστές από 2,2% έως 10%.

5. Προκαταβολή φόρου: Επιβάλλεται προκαταβολή φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου έτους με συντελεστή 100% επί του κυρίου φόρου εισοδήματος, σε όσους δηλώνουν εισοδήματα από επιχειρηματικές ή και αγροτικές δραστηριότητες, καθώς επίσης και σε όσους φορολογούνται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

6. Τέλος επιτηδεύματος: Επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος από 400 έως 650 ευρώ σε κάθε φορολογούμενο που έχει ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα: Οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες θα πληρώσουν και για τη χρήση του 2019 το ετήσιο τέλος επιτηδεύματος το οποίο ανέρχεται σε 650 ευρώ και σε επιπλέον 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.