Κοινωνία

Πανελλαδικές: οι βαθμοί του Λυκείου θα μετρούν για είσοδο σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πότε τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύστημα. Ποιες αλλαγές σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης προαναγγέλλει η Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα "Πρώτο Θέμα", είπε ότι σχεδιάζεται η επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων στην Α' Λυκείου από το έτος 2020-2021, ενώ «ο βαθμός και των τριών τάξεων του Λυκείου με διαβάθμιση του ποσοστού από την Α' στη Γ΄ τάξη θα ξεκινήσει να συνυπολογίζεται για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α' Λυκείου την επόμενη σχολική χρονιά (2020-2021)».

Αναφέρει, ακόμα ότι ο εμπλουτισμός των προγραμμάτων σπουδών του Νηπιαγωγείου αφορά στην εισαγωγή της Πληροφορικής και των Αγγλικών, ενώ θα εφαρμοσθεί πιλοτικά σε ένα δείγμα σχολείων της χώρας η εισαγωγή θεματικών για τον εθελοντισμό και την επιχειρηματικότητα, την σεξουαλική αγωγή, την καταπολέμηση των εξαρτήσεων και τον σεβασμό του άλλου.

Σε ό,τι αφορά στο μάθημα των Θρησκευτικών είπε ότι τα Προγράμματα Σπουδών και τα βιβλία θα συμμορφωθούν με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η υπουργός Παιδείας είπε ότι προωθείται η δημιουργία Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων σε όλη τη χώρα, με ταυτόχρονες διαδικασίες επιλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Τα Πρότυπα Σχολεία «θα αποτελούν σχολεία μαθητών με υψηλές επιδόσεις» ενώ στα Πειραματικά «η επιλογή θα γίνεται με κλήρωση» πρόσθεσε. Ακόμα θα εισαχθεί ο θεσμός των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων όπου «καίρια συμμετοχή θα έχουν οι κοινωνικοί εταίροι».

Η κ. Κεραμέως είπε ότι η αξιολόγηση των Πανεπιστημίων θα ξεκινήσει το έργο της μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης αρχής γενομένης από τη σχολική μονάδα και η δρομολόγηση της αξιολόγησης εκπαιδευτικών θα ξεκινήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Η υπουργός Παιδείας είπε επίσης ότι είναι υπό επεξεργασία σειρά πρωτοβουλιών πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων σχολικού εκφοβισμού και βίας. Τέλος, αναφέρει ότι στο τέλος Μαρτίου, αντιπροσωπεία 30 αμερικανικών πανεπιστημίων, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων ιδρυμάτων, θα συναντηθεί στην Ελλάδα με εκπροσώπους των ελληνικών ΑΕΙ με στόχο να δρομολογηθούν μακροπρόθεσμες συνέργειες.