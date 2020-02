Πολιτισμός

Γιάννα Αγγελοπούλου: χρειάζεται νέα εθνική αυτοπεποίθηση

Τι απαντά στις επικρίσεις για το σήμα και τι αναφέρει για τους στόχους του εγχειρήματος της Επιτροπής "Ελλάδα 2021".

«Θέλουμε να πετύχουμε την αυτογνωσία. Να αναγνωρίσουμε και να σεβαστούμε τους εαυτούς μας και να αποκτήσουμε μια νέα εθνική αυτοπεποίθηση για το μέλλον» τονίζει σε συνέντευξή της στην εφημερίδα "Το Βήμα της Κυριακής", η Πρόεδρος της Επιτροπής "Ελλάδα 2021", Γιάννα Αγγελοπούλου.

Προσθέτει, επίσης, ότι «επειδή η Επανάσταση του 1821 είναι και ένα λαμπρό τμήμα της ευρωπαϊκής ιστορίας, στόχος της Επιτροπής είναι να προσκαλέσει την Ευρώπη να συνταξιδεύσουμε στις κοινές αξιακές μας αφετηρίες». Ως προς το ενδεχόμενο επιρροής του αναστοχασμού της Ιστορίας στην εξωτερική πολιτική της χώρας, η Πρόεδρος της Επιτροπής, τονίζει «μην εμπλέξουμε την ιστορική γνώση με την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής που ασκείται, πάντα, μόνο από την υπεύθυνη κυβέρνηση».

Η Γιάννα Αγγελοπούλου απορρίπτει τα περί «καθεστωτικής νοοτροπίας» στην προσέγγιση της Επετείου, αναφέροντας ότι ήδη η Επιτροπή έχει επικοινωνήσει με 330 Δήμους και υπογραμμίζοντας «είμαστε ανοιχτοί σε όλους, χωρίς διαχωρισμούς και διακρίσεις».

Ως προς τα πυρά για την συμπερίληψη δικτατόρων και δωσίλογων στην ενότητα «ηγέτες του ελληνικού κράτους» ζήτησε συγγνώμη για τυχόν λάθη στην ιστοσελίδα, επισημαίνοντας ταυτόχρονα «δεν θα ξαναγράψουμε εμείς στην Επιτροπή "Ελλάδα 2021" την Ιστορία. Ούτε θα σβήσουμε κάποιους ανθρώπους και κάποια γεγονότα, ούτε θα προβάλλουμε άλλα. Η Ιστορία μας είναι αυτή που είναι».

Αναφορικά με την κριτική για το σήμα της επετείου είπε «η Ιστορία μας είναι κυματιστή όπως το σήμα μας», προσθέτοντας, μεταξύ άλλων, «δεν υπήρξε κάν η σκέψη να υποκασταθεί η σημαία ή ο σταυρός».

Ακόμη, αναφέρει ότι ως ενεργός πολίτης αποφάσισε να αναλάβει εκ νέου ένα τέτοιο ρόλο, χωρίς να έχει μετανοιώσει για το κόστος στην υγεία της που της στοίχισε η προσπάθεια του 2004, και τονίζει «ότι έκανα, το έκανα για τη χώρα μου και δεν ζήτησα τίποτα σε αντάλλαγμα».