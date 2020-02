Πολιτική

Μεταναστευτικό: Μέτρα και προσλήψεις μετά τις αντιδράσεις στα νησιά

Μηταράκης και Χρυσοχοΐδης ενημέρωσαν στελέχη της ΝΔ. Οι στρατηγικές προτεραιότητες της κυβέρνησης και τα "πυρά" στον ΣΥΡΙΖΑ.

Το μήνυμα της ενότητας στη Νέα Δημοκρατία σχετικά με τη διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος έστειλε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, σε ενημέρωση που έκανε σήμερα σε στελέχη της ΝΔ, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

«Αντιμετωπίζουμε την κρίση με ενότητα, είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά του τραπεζιού. Η κεντρική κυβέρνηση, οι περιφερειακές κυβερνήσεις, οι τοπικές κυβερνήσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα κοινό μας πρόβλημα», παρατήρησε.

Η κυβέρνηση έχει επτά στρατηγικές προτεραιότητες, εξήγησε ο κ. Μηταράκης, την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου, που ήδη σε πρώτο βαθμό έχει φτάσει τις 24 ημέρες, την αύξηση των επιστροφών, τη λειτουργία των νέων κλειστών ελεγχόμενων κέντρων, τον αποτελεσματικό έλεγχο των ΜΚΟ, τη διεθνοποίηση της κρίσης και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο των παραπάνω προτεραιοτήτων ο υπουργός ανακοίνωσε ότι στις επόμενες εβδομάδες θα κατατεθεί βελτιωτικό νομοσχέδιο για την περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και των επιστροφών. Επίσης, εξετάζεται η πρόσληψη για το 2020, 500 δικηγόρων σε τοπικό επίπεδο με συμβάσεις έργου. Επιπλέον, άμεσα το υπουργείο θα προχωρήσει στη σύσταση ομάδας εργασίας με συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων και τοπικών αρχών για το σχεδιασμό της διαδικασίας κλεισίματος των ανοικτών δομών. Παράλληλα, προετοιμάζει επιπλέον 20.000 θέσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Ο κ. Μηταράκης άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση λέγοντας ότι η Ελλάδα μετά το 2015 έγινε «διαδρομή επιλογής των διακινητών», ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική του «γέμισε τις δομές σε όλη την Ελλάδα λόγω του πολύ αργού ρυθμού εξέτασης ασύλου», «άφησε τη διαδικασία ασύλου με 82.000 εκκρεμείς αιτήσεις στον α' και β' βαθμό κρίσης», ενώ με την ερμηνεία «που δέχτηκε στην Κοινή Ανακοίνωση ΕΕ-Τουρκίας οδηγεί είτε σε εγκλωβισμό στα νησιά είτε σε αδυναμία επιστροφών στην Τουρκία».

«Αντιμετωπίζουμε μια κρίση. Μια κρίση που δεν θα δεχθούμε να σηκώσουν στην πλάτη τους τα νησιά. Μια κρίση που δουλεύουμε ουσιαστικά να την περιορίσουμε, να περιορίσουμε τις ροές, να επιστρέψουμε όσους δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Μια κρίση που πρέπει να λυθεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Καταθέτουμε μια πρόταση με στόχο άμεσα τα πράγματα να είναι ουσιαστικά καλύτερα από την σημερινή κατάσταση», κατέληξε.

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Μετανάστευσης, Πάτροκλος Γεωργιάδης, και ο ειδικός γραμματέας, Μάνος Λογοθέτης.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Publico της Πορτογαλίας, τόνισε ότι η Ελλάδα ανασυντάσσει τις δυνάμεις για να καταστήσουμε σαφές ότι φυλάσσει τα σύνορά της, ενώ επιδιώκει να αυξήσει τον αριθμό των επιστροφών μεταναστών προς την Τουρκία και επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούμε να μετατρέψουμε τα ελληνικά νησιά σε "Ellis Island" της Ευρώπης».

Πάντως, οι αντιδράσεις στα νησιά συνεχίζονται. Μάλιστα, δια της νομικής οδού επιχειρεί ο Δήμος Ανατολικής Σάμου να μπλοκάρει την επίταξη ιδιωτικών εκτάσεων στη περιοχή “Ζερβού” Βαθέος, που αποφάσισε η κυβέρνηση για τη δημιουργία κλειστού κέντρου μεταναστών. Προαναγγέλλει προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας αλλά και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Την ίδια ώρα, ο Δήμος δυτικής Λέσβου μετέφερε μεγάλους όγκους σωσιβίων και πλαστικών βαρκών, με τις οποίες χρόνια τώρα περνάνε πρόσφυγες και μετανάστες στη Λέσβο, στην υπό επίταξη έκταση στην περιοχή Καράβας - Καβακλή Μανταμάδου. Στην έκταση δηλαδή των 261 στρεμμάτων όπου έχει προγραμματιστεί η κατασκευή της νέας δομής για πρόσφυγες και μετανάστες.