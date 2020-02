Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Έλληνες επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο που είναι σε καραντίνα

Πότε θα γίνει η επιχείρηση επαναπατρισμού των δύο Ελλήνων από τις αρμόδιες Αρχές. Τι δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας.

Για την επιχείρηση επαναπατρισμού των δύο Ελλήνων που βρίσκονται σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο είναι σε καραντίνα καθώς πολλοί επιβάτες του έχουν μολυνθεί με τον κορονοϊό, μίλησε το πρωί στον «ΣΚΑΙ» ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ήδη συντονίζουμε και οργανώνουμε μία επιχείρηση επαναπατρισμού τους, ενδεχομένως για την επόμενη εβδομάδα, σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών και όλους τους συναρμόδιους φορείς».

Επίσης πρόσθεσε ότι «Την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε πολύ επιτυχώς η μεταφορά δύο συμπολιτών μας από περιοχή της Κίνας με πτήση στη Μεγάλη Βρετανία, και από εκεί στην Ιταλία, και εστάλη μεταγωγικό πολεμικό αεροσκάφος στη Ρώμη και μετέφερε τους δύο στην Αθήνα και οι άνθρωποι μπήκαν σε καραντίνα στο "Σωτηρία". Για μία ακόμη φορά τους ευχαριστώ και τους δύο για την άψογη συνεργασία την οποία έχουν με το νοσηλευτικό, ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του "Σωτηρία", οι άνθρωποι ελέγχθηκαν και είναι αρνητικοί. Με τον ίδιο τρόπο, όποιος συμπατριώτης μας χρειαστεί, από τις τέσσερις άκρες του κόσμου, θα τον επαναπατρίσουμε σωστά, δομημένα και οργανωμένα».

Ο ΕΟΔΥ, όπως συμπλήρωσε ο υπουργός, ως ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης και αντιμετώπισης, λαμβάνει όλες τις ενημερώσεις από το υπουργείο Εξωτερικών και από όλους τους άλλους φορείς, πρεσβείες, προξενεία, σε ό,τι έχει να κάνει με περιστατικά στο εξωτερικό που αφορούν σε Έλληνες πολίτες. Επίσης, ο ΕΟΔΥ με οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, έχει στείλει στις πύλες εισόδου της χώρας ειδικές οδηγίες σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ένα πιθανό περιστατικό, κατέληξε ο Βασίλης Κικίλιας.