Φονικό στο Νέο Σούλι: Ντοκουμέντα από απειλές που δεχόταν ο φανοποιός από τον γείτονά του

Ο 40χρονος ισχυρίζεται ότι είχε βρει απειλητικά μηνύματα, κομμένα κεφάλια και κρεμάλες έξω από το συνεργείο του. Τι είπε στον ΑΝΤ1 για το μοιραίο βράδυ.

Έναν εφιάλτη ζούσε ο φανοποιός στο Νέο Σούλι, ο οποίος σκότωσε τον 41χρονο γείτονα του, όταν διέρρηξε το μαγαζί του, τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας και υπήρξε μεταξύ τους ανταλλαγή πυροβολισμών.

Ο 40χρονος φανοποιός δήλωσε ότι λάμβανε φακέλους με απειλητικά μηνύματα, είχε βρει κρεμάλα έξω από το φανοποιείο, καθώς και φωτογραφίες με γυναίκες με κομμένα κεφάλια! Επίσης, ισχυρίστηκε ότι ο 41χρονος ήταν υπεύθυνος και για τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στο φανοποιείο, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο 40χρονος ιδιοκτήτης του φανοποιείου, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους την Παρασκευή (14.2) και θα πρέπει κάθε 1η και 16 κάθε μήνα να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα.

Μιλώντας χθες στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1, δήλωσε πως ο 41χρονος τον απειλούσε συνέχεια. Όπως είπε ο κατηγορούμενος, “ο άνθρωπος είχε ψυχικά προβλήματα», αναφέροντας χαρακτηριστικά «ήταν ο βαρόνος του τρόμου”.

Για το μοιραίο βράδυ που έγινε το φονικό, ο 40χρονος ανέφερε ότι ο 41χρονος μπήκε στο φανοποιείο και τον αιφνιδίασε.

“Με αιφνιδίασε. Δεν μπήκα (στο μαγαζί) να κάνω μάχη. Λυπάμαι, χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή”, ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε λέγοντας ότι πρώτος τον πυροβόλησε το θύμα και η σφαίρα πέρασε ξυστά από το κεφάλι του και πως ο ίδιος τον πυροβόλησε μια φορά.

“Ποιος είναι αυτός που θα βρισκόταν στη θέση μου και θα έκανε κάτι διαφορετικό”, διερωτήθηκε ο 40χρονος φανοποιός.

