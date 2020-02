Αθλητικά

“Ροζ” εκβιασμός στον Μπαλοτέλι

Γιατί τον εκβιάζει ότι θα τον καταγγείλει η 19χρονη. Τι αποκαλύπτει δημοσίευμα ιταλικής εφημερίδας.

Θύμα εκβιασμού ο Μάριο Μπαλοτέλι, από μία κοπέλα 19 ετών, όπως αναφέρει την εφημερίδα Il Giornale.

«Είτε μου δίνεις 100 χιλιάδες ευρώ είτε θα σε καταγγείλω για σεξουαλική παρενόχληση», φέρεται να είπε η κοπέλα στον Ιταλό επιθετικό, με τον οποία είχε σχέση όταν ήταν 17 ετών.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι η νεαρή γυναίκα, κατά τη στιγμή της σχέσης τους, είχε διαβεβαιώσει τον παίκτη ότι ήταν ενήλικη.

Οι δύο συναντήθηκαν στη Νίκαια, όπου ο Μπαλοτέλι έπαιξε μέχρι το 2019, το καλοκαίρι του 2017.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο, η κοπέλα είπε σε δικηγόρο την ιστορία της και εκείνος την συμβούλευσε να έρθει σε επαφή με τον επιθετικό της Μπρέσια και να του ζητήσει 100.000ευρώ, διαφορετικά θα τον κατήγγειλε για σεξουαλική παρενόχληση.

Ο Μπαλοτέλι αρνήθηκε να πληρώσει και υπέβαλε καταγγελία στην εισαγγελία της Βιτσέντζα, η οποία μετά από περίπου δύο χρόνια, έκλεισε την έρευνα.