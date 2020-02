Κοινωνία

Θρίλερ με θάνατο βρέφους 11 μηνών

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το άτυχο μωρό. Τα ίχνη σεξουαλικής κακοποίησης και οι μαρτυρίες. Tο δελτίο Τύπου του νοσοκομείου.

Από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής διενεργείται προανάκριση σχετικά με τις συνθήκες θανάτου βρέφους 11μηνών από τη Συρία.

Το άτυχο βρέφος, διακομίστηκε με εγκεφαλίτιδα σήμερα το πρωί από τον πατέρα του στο Νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή φέρει επιπλέον και σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης.

Στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής έχουν προσαχθεί οι γονείς του υπήκοοι Συρίας, που διαμένουν σε μισθωμένο, από πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων, διαμέρισμα στην περιοχή του Ζωγράφου και άλλο ένα ζευγάρι ομοεθνών τους, το οποίο φιλοξενείτο στο ίδιο διαμέρισμα.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, "η προανάκριση εποπτεύεται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Ανηλίκων".

Δελτίο Τύπου εξέδωσε και το Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «στις 16.02.2020 και ώρα 09.55 διεκομίσθη μέσω ΕΚΑΒ στο ΓΝΠΑ ‘Π. & Α. Κυριακού’ βρέφος θήλυ ηλικίας 11 μηνών, άσφυγμο και απνοϊκό. Έγιναν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες δεν απέδωσαν. Ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές και εκλήθη ιατροδικαστης».