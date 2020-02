Κόσμος

Τόνοι κοκαΐνης βρέθηκαν σε κοντέινερ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποια "κάλυψη" είχαν τα ναρκωτικά. Είναι η μεγαλύτερη ποσότητα που έχουν εντοπίσει ποτέ οι Αρχές στην Κόστα Ρίκα.

(εικόνα αρχείου)

Η αστυνομία της Κόστα Ρίκα προχώρησε το Σάββατο στην κατάσχεση της μεγαλύτερης ποσότητας ναρκωτικών που έχει βρεθεί ποτέ από τις αρχές στην ιστορία της χώρας: πέντε τόνων κοκαΐνης κρυμμένων σε εμπορευματοκιβώτιο που επρόκειτο να φορτωθεί σε πλοίο σήμερα στο λιμάνι Λιμόν, στις ακτές της χώρας στην Καραϊβική Θάλασσα.

Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε φορτίο διακοσμητικών λουλουδιών με προορισμό το ολλανδικό λιμάνι του Ρότερνταμ, διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών Μάικλ Σότο Ρόχας.

Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν κοσταρικανό ύποπτο, 46 ετών, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για την υπόθεση.

Το ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο ανακτήθηκε προχθές Παρασκευή και η έρευνα σε αυτό χθες Σάββατο αποδείχθηκε καρποφόρα: οι αστυνομικοί βρήκαν στο εσωτερικό του 202 βαλίτσες που περιείχαν συνολικά 5.048 πακέτα με περίπου ένα κιλό κοκαΐνης το καθένα.