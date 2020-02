Οικονομία

Αχτσιόγλου: εμπαιγμός της κοινωνίας από τον Βρούτση

Ολομέτωπη επίθεση στον διάδοχο της, για τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό, εξαπολύει η πρώην Υπ. Εργασίας.

Τα πυρά της στον Γιάννη Βρούτση στρέφει εκ νέου η Έφη Αχτσιόγλου, με αφορμή τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό που επέρχονται με το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στην Βουλή από το Υπουργείο Εργασίας.

Η κ. Αχτσιόγλου κατηγορεί τον Υπ. Εργασίας για κοινωνικό εμπαιγμό.

Η δήλωση της Έφης Αχτσιόγλου

«Με νεότερο επικοινωνιακό του χτύπημα ο κ. Βρούτσης χαρακτηρίζει έντονα κοινωνικό ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο από το οποίο επιβαρύνονται οι 9 στους 10 επαγγελματίες και χάνουν οι 9 στους 10 συνταξιούχους. Έκανε, δε, ένα βήμα ακόμη στην επικοινωνιακή του τακτική λανσάροντας ως νέες κοινωνικές ρυθμίσεις αυτές που ο ίδιος κατήργησε και μετά την κατακραυγή επαναφέρει σε ισχύ.

Όπως τις μειωμένες εισφορές στις εργαζόμενες μητέρες που κατήργησε και μετά την αποκάλυψη της απαράδεκτης ενέργειας και την κατακραυγή δηλώνει ότι θα επαναφέρει.

Αλλά και το ευνοϊκό καθεστώς για ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας που επίσης ο ίδιος κατήργησε στο προσχέδιο του ασφαλιστικού και μετά τις αντιδράσεις δηλώνει ότι αυτό διατηρείται.

Αν η στάση αυτή δεν συνιστούσε εμπαιγμό για την κοινωνία, θα ήταν κωμική».