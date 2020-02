Κόσμος

Καρέ - καρέ η μαφιόζικη επίθεση στην Αγία Νάπα (βίντεο-ντοκουμέντο)

Ο δράστης "γαζώνει" με καλάσνικοφ την καφετέρια και εξαφανίζεται. Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας. Τα σενάρια που εξετάζονται.

Συναγερμός έχει σημάνει στην κυπριακή Αστυνομία μετά την μαφιόζικη επίθεση σε καφετέρια στην Αγία Νάπα, όπου τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν.

Η Αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις, μελετά κυκλώματα της περιοχής, αξιολογεί στοιχεία και τεκμήρια και αναμένει απαντήσεις από τις επιστημονικές εξετάσεις για το καλάσνικοφ που εντοπίστηκε 100 μέτρα από την καφετέρια.

Ο συναγερμός σήμανε στις διωκτικές Αρχές όταν δέκα λεπτά μετά τις δύο τα ξημερώματα της Κυριακής, άνοιξαν πυρ εναντίον συγκεκριμένης καφετέριας στην Αγία Νάπα, στη Λεωφόρο Κρυού Νερού.

Η νέα εγκληματική ενέργεια στην Αγία Νάπα φαίνεται να είχε στο στόχαστρο γνωστό επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην περιοχή, ο οποίος βρισκόταν στην καφετέρια, αλλά πρόλαβε να αναχωρήσει 20 περίπου λεπτά πριν από την απόπειρα.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο δράστης της απόπειρας φόνου, φέροντας κουκούλα, πέρασε πεζός έξω από καφετέρια στην Αγία Νάπα, σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε εναντίον ατόμων που βρίσκονταν στο κατάστημα. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν σοβαρά μία γυναίκα ηλικίας 26 χρόνων και τρεις άνδρες, οι δύο ηλικίας 38 χρόνων και ο τρίτος ηλικίας 32 χρόνων.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ ασθενοφόρα μετέφεραν τους τέσσερις τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου νοσηλεύονται. Η 26χρονη, πιο σοβαρά τραυματισμένη υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και μεταφέρθηκε ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα της Αστυνομίας στη σκηνή, ο άγνωστος κουκουλοφόρος έριξε 25 περίπου σφαίρες προς την καφετέρια και ακολούθως τράπηκε σε φυγή. Τον τρόπο διαφυγής του δράστη κατέγραψε κλειστό κύκλωμα που βρίσκεται εγκατεστημένο στην περιοχή.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, ο οποίος βρέθηκε επί τόπου μαζί και με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, δήλωσε ότι «έχει εντοπιστεί στη σκηνή, μεταξύ άλλων τεκμηρίων, ένα πυροβόλο όπλο, το οποίο έχει παραληφθεί και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσο σχετίζεται με τη συγκεκριμένη υπόθεση».

Το όπλο - ένα καλάσνικοφ εντοπίστηκε κρυμμένο σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από την καφετέρια. Στο μεταξύ οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν πληροφορίες και θέτουν κάτω από το μικροσκόπιο τους όλα τα στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 Κύπρου, οι αρχές κατέχουν πληροφορίες ότι πριν από λίγες μέρες ύποπτο πρόσωπο θεάθηκε έξω από τη συγκεκριμένη καφετέρια.

Πηγή: ant1.com.cy