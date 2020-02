Πολιτική

“Επισημοποιεί” ο ΟΗΕ το μνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αναρτώνται οι συντεταγμένες θαλάσσιας δικαιοδοσίας που ορίζει το μνημόνιο…

Θέμα ημερών είναι η ανάρτηση από τον ΟΗΕ των συντεταγμένων θαλάσσιας δικαιοδοσίας που ορίζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο υπεγράφη στις 27 Νοεμβρίου 2019 από την Άγκυρα και την κυβέρνηση του Φαγέζ αλ Σαράζ στην Τρίπολη.

Η σχετική, απολύτως αναμενόμενη εξέλιξη προκαλεί ευλόγως ανησυχία στην Αθήνα, η οποία και προετοιμάζεται για τις τυχόν επιπτώσεις,όπως γράφει η Καθημερινή της Κυριακής.. Διπλωματικοί κύκλοι, πάντως, χαρακτηρίζουν «τυπική και τεχνική διαδικασία» την ανάρτηση.

Αξιωματούχοι της Άγκυρας έχουν δηλώσει δημοσίως ότι μετά την ανάρτηση στην αρμόδια διεύθυνση του ΟΗΕ ανοίγει ο δρόμος για έρευνες σε περιοχή που περιλαμβάνει τα νότια της Κρήτης.

Με βάση τις γεωγραφικές ακροβασίες στις οποίες έχει προχωρήσει η Άγκυρα προκειμένου να κατορθώσει να επιτύχει τη συνάντηση της τουρκικής με τη λιβυκή ΑΟΖ σε ένα σύνορο μόλις 29,7 χιλιομέτρων, το νησί της Κρήτης έχει περιορισμένη επήρεια, η Κάσος, η Κάρπαθος και η Ρόδος την ελάχιστη δυνατή και μικρότερα νησιά, όπως το Καστελλόριζο, εντελώς ανύπαρκτη επήρεια. Αντιθέτως, προκειμένου να επιτευχθεί η οριοθέτηση αυτή, έχουν χρησιμοποιηθεί τουρκικές ακατοίκητες βραχονησίδες, στις οποίες και έχει αποδοθεί πλήρης επήρεια για τον καθορισμό ΑΟΖ.