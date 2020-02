Υγεία - Περιβάλλον

Αντικαπνιστικός νόμος: Τι δείχνουν οι έλεγχοι – Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν

Οι έλεγχοι για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς.

Τη θετική ανταπόκριση των πολιτών και τη συμμόρφωσή τους στην εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου σε ποσοστό 78%, δείχνουν τα στοιχεία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που προέκυψαν από τους ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά το χρονικό διάστημα από 2 Φεβρουαρίου έως και 15 Φεβρουαρίου

Τα αποτελέσματα των ελέγχων

Όπως τονίζεται η ΕΑΔ σε συνεργασία με τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α) της ΕΛ.ΑΣ συνεχίζει τους ελέγχους για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου σε όλη την επικράτεια, με τα αποτελέσματα να παραμένουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά δεδομένου ότι καταγράφονται υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις, γεγονός που αντανακλά την αποδοχή των μέτρων και συνάμα την ωριμότητα και το υψηλό αίσθημα ευθύνης της ελληνικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι έλεγχοι καταγράφουν τη συνεργασία και τη στήριξη των μέτρων από τη συντριπτική πλειοψηφία της επιχειρηματικής κοινότητας που αναλαμβάνει το μερίδιο που της αναλογεί για την προστασία της δημόσιας υγείας και την περιφρούρηση του υγιούς ανταγωνισμού.

Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία για το διάστημα 02.02.2020-15.02.2020:

Από το σύνολο των 311 καταστημάτων που ελέχθησαν δεν καταγράφηκε καμία παράβαση στο 78% των περιπτώσεων

Από το σύνολο των 69 παραβάσεων μόνο 13 αφορούσαν καπνίζοντες σε χώρους που απαγορευόταν το κάπνισμα.

Βεβαιώθηκαν πρόστιμα συνολικού ποσού 58.300 ευρώ.