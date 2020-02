Αθλητικά

“Περίπατος” του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ

Εύκολη νίκη των “πράσινων” κόντρα στον Παναιτωλικό…

Σε υγιεινό απογευματινό… περίπατο μετέτρεψε ο Παναθηναϊκός το ματς με τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ, επιστρέφοντας στα νικηφόρα αποτελέσματα με χαρακτηριστική άνεση (3-1).

Μετά το πρώτο αναγνωριστικό δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός άρχισε να ανεβάζει σταδιακά στροφές και να βρίσκει ρήγματα από τα δύο άκρα. Αρχικά από το αριστερό «φτερό» με τον ορεξάτο Χατζηγιοβάνη και τα ανεβάσματα του Χατζηθεοδωρίδη και όσο περνούσε η ώρα και από τα δεξιά με τους Βαγιαννίδη (εξτρέμ) και Αποστολάκη (μπακ).

Ο 18χρονος Βαγιαννίδης εξάλλου, στην παρθενική του συμμετοχή ως βασικός ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 23’ με κοντινό πλασέ (1-0) και το γκολ αυτό απλοποίησε τα πράγματα για το τριφύλλι που διπλασίασε τα τέρματά του στο 39’ με υπέροχη προσποίηση και σουτ του Ζαχίντ από πάσα του Βαγιαννίδη (2-0.

Ο Παναιτωλικός είχε εμφανή αμυντικά κενά αλλά προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο και να μην περιμένει μαζικά πίσω από τη μπάλα.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό κυρίαρχο (10 έναντι 2 οι τελικές, 68%-32% η κατοχή της μπάλας), ενώ στο ξεκίνημα του δεύτεροι οι πράσινοι πέτυχαν και τρίτο γκολ με το καλησπέρα (59’) σε πέναλτι που κέρδισε ο Χατζηγιοβάνης και μετέτρεψε σε γκολ ο Μακέντα από την άσπρη βούλα (3-0).

Το υπόλοιπο διάστημα είχε διαδικαστικό χαρακτήρα με τον Δώνη να δίνει χρόνο στον Αγιούμπ προκειμένου να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό.

Ο Ντάουντα στο 90+1' πέτυχε απλώς το γκολ της τιμής για τον Παναιτωλικό διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.