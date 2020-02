Πολιτική

Σκουρλέτης: Χάσαμε χρόνο, κατασκευάσαμε εσωτερικούς εχθρούς

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα άφησε ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ "σηκώνοντας το γάντι" που πέταξε ο πρόεδρος του κόμματος.

«Το κείμενο του απολογισμού, η αποτίμηση της προηγούμενης περιόδου, μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για μια νέα δυναμική επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική σκηνή», τόνισε ο Πάνος Σκουρλέτης στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι έτσι χτίζεται η αξιοπιστία, η εμπιστοσύνη με την κοινωνία και πρόσθεσε ότι ταυτόχρονα, «η αποτίμηση του έργου μας αποτελεί οδηγό για την επικαιροποίηση της προγραμματικής μας πρότασης». Ανέφερε ότι «μέσα από αυτή τη βαθιά πολιτική διαδικασία διαμορφώνουμε ένα άλλο παράδειγμα πολιτικής δράσης, ένα άλλο μοντέλο πολιτικής σχέσης με τα μέλη, τους φίλους, την κοινωνία πέρα από τα στερεότυπα των κατεστημένων κομμάτων».

Σχολίασε ότι έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα, «χάσαμε χρόνο, κάποιοι το φοβήθηκαν κακώς, χάσαμε χρόνο, ενώ παντού ο κόσμος στις συγκεντρώσεις μας το ζήταγε επίμονα». Υπογράμμισε ότι «η διεύρυνση περνάει μέσα από την αξιοπιστία που χτίζει ο απολογισμός». Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανέφερε ότι αντίθετα «το προηγούμενο διάστημα με δίκη μας ευθύνη τροφοδοτήσαμε μια αδιέξοδη εικόνα εσωστρέφειας, ανακαλύψαμε εσωτερικούς εχθρούς, υπερασπιστές της διεύρυνσης και υπονομευτές της, γίναμε πρωταθλητές στις διαρροές στον Τύπο αποφεύγοντας τον ανοιχτό διάλογο». «Φτιάξαμε μια καρικατούρα αντίθετης άποψης για να την πολεμήσουμε. Για ποιους λόγους άραγε;», είπε. «Τη διεύρυνση όμως την υπηρετήσαμε όλοι μαζί από το ?2012. Τις ομόφωνες αποφάσεις που πήραμε το τελευταίο διάστημα δεν τις πήραμε για πλάκα...», πρόσθεσε.

Ο κ. Σκουρλέτης σημείωσε ότι «σήμερα φαίνεται πως δεν έχουμε στρατηγικές διάφορες ανάμεσα μας, έχουμε ενδεχομένως διαφορετικές προσεγγίσεις σε επιμέρους ζητήματα». Τόνισε ότι όμως «η μεγάλη αρετή της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής Αριστεράς ήταν και είναι η ικανότητα της να συνθέτει τις διαφορετικές απόψεις εντός του κόμματος και όχι να επιδιώκει τον εξοβελισμός τους».

Ανέφερε πως η κρίση του κομματικού φαινομένου δεν μπορεί να ξεπεραστεί με μοιρολατρική αποδοχή της κατάστασης και πως αν δεν δοθεί πραγματικό περιεχόμενο δουλειάς στα μέλη, δυνατότητα αποφασιστικής διαμόρφωσης θέσεων για το χώρο, δεν θα δούμε να αναστρέφεται το φαινόμενο. «Η στάση της δικής μας Αριστεράς έναντι των θεσμών είναι προσπάθεια εξυγίανσης τους με κανόνες, σεβασμό στη δημοκρατία και αξιοκρατία», υπογράμμισε.

Τέλος, ο κ. Σκουρλέτης τόνισε πως θεωρεί λάθος «την άποψη που υποστηρίζει πως το κόμμα ταυτίζεται με την έννοια της παράταξης ή του κινήματος προωθώντας μια αντίληψη ηγεμονισμού επιζήμια ως προς τη στρατηγική μας άποψη περί ισότιμων προγραμματικών συγκλίσεων και συνεργασιών με σκοπό τη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής και κοινωνικής πλειοψηφίας».