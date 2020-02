Αθλητικά

“Τρίποντο” για play offs ο Αστέρας Τρίπολης

Στον «τελικό» για την είσοδο στα play offs, ο Αστέρας Τρίπολης ήταν πιο αποφασιστικός και πήρε τεράστια νίκη επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό, με 1-0, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Super League.

Στους 29 βαθμούς ανέβηκε με το «τρίποντο» η πελοποννησιακή ομάδα, ούσα στην 6η (προνομιούχο) θέση, αλλά με τους ΟΦΗ και Ατρόμητο να έχουν ένα ματς λιγότερο (από 26 βαθμούς έχει έκαστος). Οι Θεσσαλοί έμειναν στους 26 βαθμούς και το έργο τους, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της κανονικής περιόδου, για την είσοδο στην πρώτη εξάδα γ΄νεται, πλέον, πάρα πολύ δύσκολο.

Σε ένα πολύ μέτριο από πλευράς ποιότητας πρώτο 45λεπτο, αν μια ομάδα δικαιούτο να είχε προηγηθεί στο σκορ, αυτή ήταν ο Αστέρας Τρίπολης. Οι Αρκάδες είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, δεν ήταν όμως, απειλητικοί για την εστία του Γκαραβέλη. Ο Βόλος που ήταν «αόρατος» στο πρώτο 45λεπτο στάθηκε τυχερός στο 35΄, όταν οι φιλοξενούμενοι είχαν την μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ, με την κεφαλιά του Μπαράλες μέσα από την περιοχή να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι.

Οι παίκτες του Αστέρα μπήκανε με περισσότερη διάθεση για να πιέσουν, αλλά και πάλι ενώ είχαν την κατοχή της μπάλας περισσότερη ώρα δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικοί απέναντι στους Βολιώτες που έκαναν ένα από τα χειρότερα εφετινά τους παιχνίδια.

Στο 70΄ οι Μαρκ Φερνάντεζ και Μπαράλες σούταραν εντός περιοχής με τον Ντεντάκη να απομακρύνει και στις δύο περιπτώσεις, ενώ στο 73΄ σε νέα επίθεση των φιλοξενούμενων το σουτ του Ντέλετιτς μέσα από την περιοχή δεν ήταν δυνατό και μπλόκαρε ο Γκαραβέλης.

Η ανωτερότητα των Αρκάδων επιβρανεύτηκε στο 85΄, με τον Ντέλετιτς αυτή την φορά να ευστοχεί με σουτ μέσα από την περιοχή (1-0) και να χαρίζει το «τρίποντο» στην πελοποννησιακή ομάδα.

Διαιτητής: Αθανάσιος Σέζος

Κίτρινες: Τσοκάνης, Λύρατζης, Γουαροτσένα - Ντέλετιτς, Μαρκ Φερνάντεζ, Κώτσιρας

Οι ενδεκάδες:

ΒΟΛΟΣ (Αλμπέρτο Γκαγιέγκο): Γκαραβέλης, Τσίκα, Δημόπουλος, Λύρατζης (80΄ Κάσες), Τσαούσης, Κανταμουρό (46΄ Τόρες), Τσοκάνης, Μπαλογιάννης, Μουνίθ, Γκουαροτσένα, Γέντρισεκ (64΄ Ντεντάκης)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Ορτέγκα, Σουάρεθ, Πασαλίδης, Βαλιέντε, Μ.Φερνάντεζ, Ντέλετιτς (90΄ Τασουλής), Μπαράλες, Μουνάφο, Κρεπσί (57΄ Μπόρχα Φερνάντεζ)