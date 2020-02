Αθλητικά

Όλα μηδέν στα “Πηγάδια”

Ξάνθη και Λαμία δεν κατόρθωσαν να... κουνήσουν το πλεκτό.

Αγονη στην εξέλιξή της, αλλά με αρκετές αξιόλογες φάσεις, κυρίως στην επανάληψη, εξελίχθηκε η αναμέτρηση, Ξάνθη-Λαμία, στα Πηγάδια με τις δυο ομάδες να παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο, αλλά να μένουν στο 0-0.

Η Ξάνθη είχε την υπεροχή αλλά στην επανάληψη η Λαμία τις ευκαιρίες. Στο 56' ήταν η πρώτη καλή φάση για τη Λαμία. Στην φάση αυτή έφυγε στην αντεπίθεση ο Βιγιάλμπα, ο οποίος έκανε το σουτ από το όριο της μεγάλης περιοχής, αλλά μπλόκαρε ο Αμπάντ. Ενα λεπτό αργότερα η ομάδα της Φθιώτιδας πλησίασε και πάλι στο γκολ αλλά η κεφαλιά του αμαρκάριστου Νιασέ, έφυγε άουτ. Η Λαμία συνέχισε να ελέγχει τον αγώνα στο διάστημα αυτό και στο 71' πλησίασε για τρίτη φορά στην αντίπαλη περιοχή με αξιώσεις. Από πάσα του Νιασέ στον Καραμάνο, αυτός δεν πρόλαβε να τσιμπήσει τη μπάλα προ του Αμπάντ, που απομάκρυνε για λίγο, αρκετά όμως για να χαθεί μια πολύ καλή ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους.

Η Ξάνθη προσπάθησε να βγει στην αντεπίθεση αλλά δεν κατάφερε τίποτα με ένα ολότελα άστοχο σουτ του Εντουάρντο. Η Λαμία συνέχισε να είναι καλύτερη πιο επιθετική και στο 80' έχασε μια ακόμα εξαιρετική ευκαιρία, όταν ο Σάλιακας με αντεπίθεση βγήκε μόνος απέναντι στον Αμπάντ, προσπάθησε να τον πλασάρει αλλά ο τελευταίος αποδείχτηκε ικανότερος και έδιωξε με το δεξί χέρι τον θανάσιμο κίνδυνο.

Στο 86' η Ξάνθη είχε την καλύτερη της ευκαιρία για το γκολ όταν από ασθενή απομάκρυνση της μπάλας από τον Τζανετόπουλο, ο Ντζουρίσκοβιτς έπιασε δυνατό δεξί σουτ, η μπάλα όμως σταμάτησε στο δοκάρι του Θεοδωρόπουλου και χάθηκε με τον τρόπο αυτό η καλύτερη ευκαιρία των γηπεδούχων για το γκολ και τη νίκη. Στο 90' +4' ο Κοβάσεβιτς είχε την ευκαιρία να σκοράρει και να "κλέψει" τη νίκη η ομάδα του αλλά από άριστη θέση σούταρε κι αυτός στα ...ύψη.

Το τελικό 0-0 μπορεί να χαρακτηριστεί εν ολίγοις άδικο για την Λαμία που είχε τις καλύτερες ευκαιρίες αλλά και η Ξάνθη είχε δυο καλές ευκαιρίες για το γκολ κι ένα δοκάρι που αυξάνουν την απογοήτευση της τοπικής μομάδας που δεν έφτασε για μια ακόμα φορά στο τρίποντο.

Οι συνθέσεις:

ΞΑΝΘΗ (Γιώργος Παράσχος): Αμπάντ, Μπαξεβανίδης, Τεσέϊρα (78' Ντε Αμορίμ), Φοσέ (53' Ντζουρίσκοβιτς), Σόσα, Καμαρά (73' Κοβάσεβιτς), Κασάδο, Καρασαλίδης, Μουλέν, Στάρτζεον, Κάστρο.

ΛΑΜΙΑ (Ακης Μάντζιος): Θεοδωρόπουλος, Ασίγκμπα, Τζανετόπουλος, Αντέτζο, Σκόνδρας, Βιγιάλμπα (65' Σάλιακας), Μπεχαράνο, Δημούτσος (81' Ντελ Πίνο), Νιασέ, Καραμάνος, Βασιλόγιαννης