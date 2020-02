Κόσμος

Ισχυρή έκρηξη στα σύνορα Συρίας – Τουρκίας

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για πολλά θύματα.

Αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά εξερράγη σήμερα στη συριακή πόλη Τελ Αμπιάντ, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, προκαλώντας θύματα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες.

Η αραβική πόλη, από την οποία οι δυνάμεις που στηρίζουν την Τουρκία απώθησαν τον περασμένο Οκτώβριο τους Κούρδους πολιτοφύλακες YPG, βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά εκρήξεων παγιδευμένων οχημάτων που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αμάχους.

Προς το παρόν, οι αρχές δεν έχουν σχολιάσει σχετικά.