Αθλητικά

Νίκη με ιταλική… “συνταγή” για την ΑΕΚ

“Καθάρισε” και τον Άρη, μέσα στο “Βικελίδης”, η ομάδα του Καρέρα.

Νίκη… αλά ιταλικά για την ΑΕΚ (1-0) επί του Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Super League. Παράπονα από τη διαιτητική ομάδα έχουν οι γηπεδούχοι που πίεσαν αλλά δεν δημιούργησαν επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά στην εστία του Βασίλη Μπάρκα.

Την ίδια ενδεκάδα με αυτή που επικράτησε του Ατρόμητου στο Περιστέρι, επέλεξε ο Μίχαελ Ένινγκ, τη στιγμή που ο Μάσιμο Καρέρα άφησε εκτός αρχικού σχήματος τους Πέτρο Μάνταλο και Σέρχιο Αραούχο, τοποθετώντας στην κορυφή της επίθεσης τον Μάρκο Λιβάγια και στις πτέρυγες τους Βίκτωρα Κλωναρίδη και Χρήστο Αλμπάνη.

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τους φιλοξενούμενους. Από λάθος του Φραν Βέλεθ στη μεσαία γραμμή, ο Νέναντ Κρίστισιτς πέρασε κάθετα στον Αλμπάνη που πλάσαρε κάτω από τα πόδια του Χουλιάν Κουέστα για το 0-1 μόλις στο 5'! Ο Άρης πλησίασε στην ισοφάριση στο 12', αλλά η κεφαλιά του Γιώργου Δεληζήση πέρασε εκατοστά από το αριστερό δοκάρι του Μπάρκα. Στο 18', Βέλεθ και Γιάννης Φετφατζίδης βρέθηκαν πεσμένοι στην περιοχή της ΑΕΚ ωστόσο ούτε ο διαιτητής Δημήτρης Καραντώνης ούτε ο Στέφανος Κουμπαράκης στο VAR υπέδειξαν κάποια παράβαση ενώ το δυνατό αριστερό σουτ του Μιχάλι Κόρχουτ στο 20' δε βρήκε στόχο.

Σε μια από τις λίγες επιθετικές προσπάθειες της ΑΕΚ, ο Αλμπάνης στο 33' ελίχθηκε από τα αριστερά αλλά το σουτ που επιχείρησε πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Κουέστα. Πλήγμα για τους γηπεδούχους η αναγκαστική αλλαγή του Μπράουν Ιντέγε - με πρόβλημα στη μέση - λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους, με τον Φιορίν Ντουρμισάι να περνάει στη θέση του. Νέες φωνές για ανατροπή του «Φέτφα» στο 40' κατέληξαν σε... κίτρινη για διαμαρτυρία στο διεθνή Έλληνα εξτρέμ ενώ στο 45', από κακή απομάκρυνση του Στράτου Σβάρνα, ο Ντουρμισάι αστόχησε απελπιστικά.

Μέσα σε τρομερή ένταση ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, με το δεύτερο να είναι σαφώς πιο μοιρασμένο και υποτονικό. Στο 58' το σουτ του Μπρούνο Γκάμα ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Μπάρκα ενώ ακόμη ένα του Κόρχουτ στο 76' πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Το 0-1 έμεινε μέχρι τέλους, με την ΑΕΚ να «κλειδώνει» την τρίτη θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και τον Άρη να αναζητά ακόμη βαθμούς για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή στα Play Off.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Μίχαελ Ενινγκ): Κουέστα, Ρόουζ, Δεληζήσης, Βέλεθ, Κόρχουτ (85' Ντιγκινί), Σάσα, Ματίγια, Γκάμα, Φετφατζίδης, Λάρσον (79' Μαντσίνι), Ιντέγε (38' Ντουρμισάι).

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Μπάρκας, Μπακάκης, Βράνιες, Σβάρνας, Χουλτ, Κρίστισιτς, Σιμάνσκι, Κλωναρίδης (53' Αραούχο), Βέρντε (78' Οικονόμου), Αλμπάνης (70' Μάνταλος), Λιβάγια.