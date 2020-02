Κοινωνία

Στο στόχαστρο ληστών ΑΤΜ στον Άγιο Δημήτριο

Άγνωστοι ληστές τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών...

Στόχος ληστών έγινε τα ξημερώματα ένα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) στον Άγιο Δημήτριο.

Στις 03.20 το πρωί άγνωστοι ληστές τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στο ΑΤΜ, επιχειρώντας να αρπάξουν τις κασετίνες με τα χρήματα.

Η προσπάθειά τους ωστόσο απέβη άκαρπη, παρά το ότι προσπάθησαν να μπουν ακόμα και μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας.

Τα κατεβασμένα ρολά τους εμπόδισαν να ολοκληρώσουν το έργο τους και έτσι αποχώρησαν έχοντας όμως προκαλέσει μεγάλες καταστροφές στο μηχάνημα.