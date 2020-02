Life

“Your Face Sounds Familiar”: η εντυπωσιακή πρεμιέρα και ο νικητής της πρώτης Κυριακής

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι απίστευτες μεταμφιέσεις της βραδιάς και ο μεγάλος νικητής. Όλα όσα έγιναν στην πρεμιέρα του YFSF!

Η μεγάλη επιστροφή του αγαπημένου show μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1, «Your Face Sounds Familiar» είναι γεγονός!

Μύθοι της μουσικής και κορυφαίοι δημιουργοί ζωντάνεψαν στη σκηνή μέσα από τις πιο εντυπωσιακές μεταμφιέσεις.

Σταθερή αξία η οικοδέσποινα του show, Μαρία Μπεκατώρου, και δίπλα της η ανανεωμένη κριτική επιτροπή του «Your Face Sounds Familiar», που αποτελείται από τους μοναδικούς Γιώργο Μαζωνάκη, Δημήτρη Σταρόβα, Αλέξη Γεωργούλη και τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Η διαδικασία δεν άλλαξε. Αρχικά βαθμολόγησαν οι κριτές, έπειτα όλοι έδωσαν από ένα 5άρι σε κάποιον άλλο διαγωνιζόμενο και στο τέλος κρίθηκε το αποτέλεσμα με βάση και την βαθμολογία του κοινού.

Το διαγωνιστικό μέρος άνοιξε η Τάνια Μπρεάζου που μεταμορφώθηκε σε Αριάνα Γκράντε. Ο Γιώργος Χρανιώτης υποδύθηκε τον Αντώνη Καλογιάννη, ενώ ο Ηλίας Μπόγδανος εμφανίστηκε ως άλλος Lil Nas.

Η Ευρυδίκη μεταμορφώθηκε σε Σίντι Λόπερ, ενώ η Δανάη Λουκάκη υποδύθηκε τη Λίτσα Διαμάντη.

Εντυπωσιακός ήταν ο Στέφανος Μουαγκιέ που κλήθηκε να μιμηθεί την Ελένη Φουρέιρα ισορροπώντας σε δεκάποντα και χορεύοντας ασταμάτητα, ενώ ο Λάμπης Λιβιεράτος μιμήθηκε τον Ντιν Μάρτιν.

Ο Νικόλας Ραπτάκης τραγούδησε σαν άλλος Γιάννης Πάριος, ενώ η Μαρία Ανδρούτσου εμφανίστηκε σαν τον Τζον Μπον Τζόβι. Τέλος, η Κατερίνα Κοκουράκη υποδύθηκε την Πάολα.

Στις τρείς πρώτες θέσεις βρέθηκαν η Τάνια Μπρεάζου, η Ευρυδίκη και ο Ηλίας Μπόγδανος.

Η Τάνια Μπρεάζου ήταν όμως η μεγάλη νικήτρια, η οποία επέλεξε να προσφέρει τα χρήματα από τη νίκη της στην οργάνωση «Save A Greek Stray» για τα αδέσποτα ζώα.