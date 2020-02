Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πάνω από 100 νέοι θάνατοι, χιλιάδες τα νέα κρούσματα

Επιβεβαιώθηκε το 30ο κρούσμα μόλυνσης στη Νότια Κορέα. Κατάλογος των χωρών και περιοχών που έχουν ανακοινώσει τον εντοπισμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Ο απολογισμός των θυμάτων της επιδημίας πνευμονίας που έχει προκαλέσει ο COVID-19 στην ηπειρωτική Κίνα ανήλθε σε 1.770 ως τα μεσάνυχτα της Κυριακής, αυξημένος κατά 105 από την προηγουμένη, ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Υγείας σήμερα Δευτέρα.

Οι 100 από τους νέους θανάτους καταγράφηκαν στη Χουμπέι, την επαρχία της κεντρικής Κίνας η πρωτεύουσα της οποίας, η πόλη Ουχάν, είναι η εστία της μόλυνσης. Σε όλη την επικράτεια της ηπειρωτικής Κίνας, πλην των αυτόνομων περιοχών του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο, καταγράφηκαν 2.048 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα χθες. Το σύνολο των κρουσμάτων έχει πλέον φθάσει τα 70.548.

Εξάλλου, επιβεβαιώθηκε το 30ο κρούσμα μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό ανακοίνωσαν σήμερα τα Κορεατικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (KCDC). «Το 30ό επιβεβαιωμένο κρούσμα (...) είναι γυναίκα κορεατικής καταγωγής, γεννημένη το 1952, η σύζυγος του 29ου επιβεβαιωμένου κρούσματος. Ενώ βρισκόταν σε καραντίνα που επέβαλε η ίδια στον εαυτό της, οι εξετάσεις της επέστρεψαν θετικές. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε απομόνωση (...) σε νοσοκομείο», εξηγείται σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν τα κέντρα.

Χθες Κυριακή οι νοτιοκορεάτικες υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι επιβεβαίωσαν το 29ο κρούσμα: πρόκειται για 82χρονο κορεάτη που δεν έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό. Κατά τα KCDC, εννέα ασθενείς έχουν λάβει εξιτήρια από νοσοκομεία στη Νότια Κορέα. Κατά συνέπεια, 21 άνθρωποι συνεχίζουν να υποβάλλονται σε θεραπεία. Άλλοι 408 εξετάζονται.

Επίσης, οι αρχές της Ταϊλάνδης επιβεβαίωσαν άλλο ένα κρούσμα του κοροναϊού στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας, γεγονός που αυξάνει το σύνολο των ασθενών που έχουν εντοπιστεί στη χώρα σε 35 από τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ταϊλανδικού υπουργείου Υγείας Σουχούμ Καντσαναπιμάι. Το νέο κρούσμα είναι μια Κινέζα, ηλικίας 60 ετών, συγγενείς της οποίας είχαν ήδη μολυνθεί, διευκρίνισε ο αξιωματούχος. Δεκαπέντε από τα κρούσματα κρίθηκε έχουν αποθεραπευτεί και τους δόθηκε εξιτήριο από τα νοσοκομεία όπου είχαν εισαχθεί.

Ακολουθεί κατάλογος των χωρών και των περιοχών που έχουν ανακοινώσει τον εντοπισμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του νέου κορονοϊού. Πέραν της ηπειρωτικής Κίνας, όπου έχουν μολυνθεί πάνω από 70.500 πολίτες, έχουν επιβεβαιωθεί σχεδόν 700 κρούσματα μόλυνσης από τον COVID-19 σε τριάντα χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένης, για πρώτη φορά, της αφρικανικής ηπείρου. Ένας πρώτος θάνατος εκτός Ασίας καταγράφηκε την Παρασκευή στη Γαλλία.

Κίνα

Ο αριθμός των νεκρών της επιδημίας αυξήθηκε σε 1.770 ως τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ανακοίνωσε σήμερα η εθνική επιτροπή υγείας της Κίνας, ενώ άνω από 70.500 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον κοροναϊό στην ηπειρωτική Κίνα (πλην Χονγκ Κονγκ και Μακάο). Στην πλειονότητά τους οι θάνατοι καταγράφονται στην επαρχία Χουμπέι, εστία της επιδημίας, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Ουχάν.

Ο αριθμός αυτός έχει πλέον ξεπεράσει κατά πολύ κατά πολύ εκείνον των θυμάτων του κοροναϊού που προκαλούσε το Σύνδρομο Οξέος Αναπνευστικού Συνδρόμου (ΣΟΑΣ), που είχε ανέλθει σε 774 παγκοσμίως την περίοδο 2002-2003, ανάμεσά τους 349 στην ηπειρωτική Κίνα και 299 στο Χονγκ Κονγκ.

Ένας άνθρωπος πέθανε στην αυτόνομη περιοχή του Χονγκ Κονγκ, όπου έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 57 κρούσματα. Δέκα κρούσματα έχουν αναφερθεί στην αυτόνομη περιοχή του Μακάο.

Ανατολική Ασία

Νότια Κορέα: 30 κρούσματα.

Ιαπωνία: 59 κρούσματα, ανάμεσά τους ένα θανατηφόρο. Συν τουλάχιστον 355 πάνω στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, που παραμένει αγκυροβολημένο και σε καραντίνα στα ανοικτά του λιμένα της Γιοκοχάμας. Ένας αξιωματικός καραντίνας έχει επίσης μολυνθεί.

Ταϊβάν: 20 κρούσματα. Χθες Κυριακή ανακοινώθηκε ο πρώτος θάνατος εξαιτίας του COVID-19 στη χώρα.

Νοτιοανατολική Ασία

Καμπότζη: Ένα κρούσμα.

Μαλαισία: 22 κρούσματα.

Φιλιππίνες: Τρία κρούσματα, ανάμεσά τους ένα θανατηφόρο στη Μανίλα. Επρόκειτο για Κινέζο ο οποίος καταγόταν από την Ουχάν. Επρόκειτο για τον πρώτο θάνατο εξαιτίας του COVID-19 εκτός Κίνας.

Σιγκαπούρη: 75 κρούσματα.

Ταϊλάνδη: 35 κρούσματα.

Βιετνάμ: 16 κρούσματα.

Νότια Ασία

Ινδία: Τρία κρούσματα.

Νεπάλ: Ένα κρούσμα.

Σρι Λάνκα: Ένα κρούσμα.

Αυστραλία

15 κρούσματα.

Αμερική

Καναδάς: Οκτώ κρούσματα.

ΗΠΑ: Δεκαπέντε κρούσματα. Ένας αμερικανός πολίτης υπέκυψε στην Ουχάν.

Ευρώπη

Ευρωπαϊκή Ένωση

Γερμανία: 16 κρούσματα.

Γαλλία: 12 κρούσματα, ανάμεσά τους ένα θανατηφόρο. Επρόκειτο για τον πρώτο νεκρό λόγω του COVID-19 εκτός Ασίας.

Ιταλία: Τρία κρούσματα.

Ισπανία: Δύο κρούσματα. Οι ασθενείς έλαβαν εξιτήριο.

Βέλγιο: Ένα κρούσμα.

Φινλανδία: Ένα κρούσμα.

Σουηδία: Ένα κρούσμα.

Κράτη εκτός ΕΕ

Ηνωμένο Βασίλειο: 9 κρούσματα.

Ρωσία: 2 κρούσματα. Οι ασθενείς έχουν βγει από το νοσοκομείο.

Μέση Ανατολή

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Εννέα κρούσματα.

Αφρική

Αίγυπτος: Το αιγυπτιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τη 14η Φεβρουαρίου ότι επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα του COVID-19 στην ήπειρο της Αφρικής.