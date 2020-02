Κόσμος

Σκότωσαν άστεγους τοξικομανείς

Εννέα τοξικομανείς έπεσαν νεκροί από πυρά ενόπλων. Άγνωστο το κίνητρο των δολοφονιών.

Ένοπλοι πυροβόλησαν και σκότωσαν εννέα άστεγους τοξικομανείς στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, δήλωσαν αξιωματούχοι χθες Κυριακή, ένα μάλλον σπάνιο περιστατικό συντονισμένων, στοχευμένων δολοφονιών ναρκομανών που ρίχνει φως στο χρόνιο πρόβλημα των τοξικοεξαρτημένων στη χώρα που κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στην παραγωγή οπίου και ηρωίνης.

Το κίνητρο των δολοφονιών, που διαπράχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου από αγνώστους στην Καμπούλ, δεν είναι σαφές. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα. Τα θύματα κοιμούνταν στο ύπαιθρο. Η τοξικολογική εξέταση στα πτώματα έδειξε πως έκαναν χρήση ναρκωτικών.

Η επίθεση διαπράχθηκε «σε πλαγιά του όρους Χαρού», δήλωσε ο Φερντάους Φαραμάρζ, εκπρόσωπος της αστυνομίας της Καμπούλ, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Στο Αφγανιστάν εκτιμάται ότι ο αριθμός των τοξικοεξαρτημένων ανέρχεται σε 2,5 εκατομμύρια, σύμφωνα με το υπουργείο Δημόσιας Υγείας. Οι περισσότεροι κάνουν χρήση ηρωίνης, που παράγεται με βάση το όπιο που προέρχεται από ένα είδος παπαρούνας που καλλιεργείται στο Αφγανιστάν.

Μεταξύ των ναρκομανών, περίπου 20.000 είναι άστεγοι· οι μισοί από αυτούς περιφέρονται στην Καμπούλ. Οι σχέσεις τους με τους κατοίκους ορισμένων συνοικιών είναι εξαιρετικά τεταμένες.

Το ζήτημα προκαλεί «κοινωνική κρίση», σύμφωνα με τον Δρ. Σοκούρ Χαϊνταρί, διευθυντή του τμήματος του υπουργείου που είναι αρμόδιο για την καταπολέμηση της τοξικομανίας και την απεξάρτηση.

Το υπουργείο μπορεί να προσφέρει θεραπεία σε περίπου 40.000 ανθρώπους τον χρόνο, αλλά πολλοί περισσότεροι ζητούν βοήθεια, σημείωσε ο Χαϊνταρί.

Η έλλειψη κοινωνικών υπηρεσιών, η ανεργία, η αφθονία ναρκωτικών και η εύκολη πρόσβαση σε αυτά έχουν γιγαντώσει το πρόβλημα της τοξικομανίας στην εμπόλεμη χώρα, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο βαρύς αφγανικός χειμώνας στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 50 άστεγους ναρκομανείς μέσα στους τελευταίους δύο μήνες, κατά στοιχεία του αφγανικού υπουργείου Υγείας.

Το Αφγανιστάν παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή οπίου στον κόσμο εδώ και δεκαετίες, παρά τα περίπου 8,9 δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν δαπανηθεί μετά το 2002 από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να καταπολεμηθεί η παραγωγή και η διακίνηση ναρκωτικών.

Με τα οικονομικά κίνητρα προφανή και τα δίκτυα καλλιεργητών, παραγωγών και διακινητών να έχουν σε πολλές περιπτώσεις προστασία από ισχυρούς, αφγανοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι το πρόβλημα δεν θα επιλυθεί σύντομα.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Αφγανιστάν ανακοίνωσε νωρίτερα τον Φεβρουάριο τη σύλληψη πέντε ανώτερων αξιωματικών της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού της υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών της Καμπούλ, διότι φέρονται να ενέχονταν σε κυκλώματα διακίνησης ηρωίνης.