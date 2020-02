Κόσμος

Πολύνεκρο δυστύχημα: λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε τμήμα του οδικού δικτύου που είναι διαβόητο για την επικινδυνότητά του, εξαιτίας των πολλών στροφών και των γκρεμών...

Λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό χθες Κυριακή σε περιοχή στο νοτιοανατολικό τμήμα του Ελ Σαλβαδόρ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 11 από τους επιβαίνοντες και να τραυματιστούν άλλοι 25, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών της χώρας της κεντρικής Αμερικής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο χωριό Τσιλτιουπάν, περίπου 55 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Σαν Σαλβαδόρ, σε τμήμα του οδικού δικτύου που είναι διαβόητο για την επικινδυνότητά του, εξαιτίας των πολλών στροφών και των γκρεμών από τους οποίους διέρχεται.