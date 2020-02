Πολιτική

Μεταναστευτικό: “παγώνουν” οι επιτάξεις ακινήτων

Ο Νότης Μηταράκης ανακοίνωσε ότι μπαίνουν στο "ψυγείο" οι επιτάξεις, προκειμένου να ξεκινήσει ο διάλογος μέχρι την Παρασκευή.

Στο «ψυγείο» μπαίνει η απόφαση της κυβέρνησης για επίταξη ακινήτων και εκτάσεων σε Λέσβο, Χίο και Σάμο προκειμένου να δημιουργηθούν κλειστά κέντρα κράτησης προσφύγων και μεταναστών.

Το «πάγωμα» των επιτάξεων ανακοίνωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, μιλώντας το πρωί στην κρατική τηλεόραση.

Όπως είπε ο υπουργός, οι επιτάξεις «παγώνουν» μέχρι και την Δευτέρα, προκειμένου να ξεκινήσει ο διάλογος με τους φορείς των νησιών έως την Παρασκευή.

Σε μήνυμά του στο Instagram ο υπουργός τονίζει: "Μια εβδομάδα προθεσμία στην τοπική αυτοδιοίκηση να υποδείξει άλλους χώρους για τις κλειστές δομές στα νησιά. Όλα είναι έτοιμα για την υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδίου, ώστε να κλείσουν οι άναρχες ανοιχτές δομές και να επιταχυνθεί η πολιτική ασύλου και επιστροφών".

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνος Μουτζούρης, αποκάλυψε ότι ζήτησε από τον κ. Μηταράκη να «παγώσει» προσωρινά τις επιτάξεις για να προχωρήσει ο διάλογος. «Ο υπουργός έκανε αποδεκτό το αίτημά μου» είπε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Κολλάρος, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σάμου, αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου, τόνισε ότι θα προσφύγουν στο ΣτΕ για να σταματήσει η επίταξη των ακινήτων ώστε να δημιουργηθούν κλειστά κέντρα για μετανάστες.