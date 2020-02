Κοινωνία

Νέα επιχείρηση – “σκούπα” στην Μενάνδρου μετά το μακελειό

Συλλήψεις και προσαγωγές σε νέα αστυνομική επιχείρηση στην «καρδιά» της Αθήνας. Ψάχνουν τους δράστες της φονικής συμπλοκής.

Σε δέκα συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία κατά την διάρκεια νέας επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες στην περιοχή της Ομόνοιας και κυρίως στην οδό Μενάνδρου, όπου την περασμένη Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου, το μεσημέρι, σημειώθηκε άγρια συμπλοκή μεταξύ Πακιστανών και Αφγανών, με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και ακόμη ένα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Υπενθυμίζεται, ότι στη συμπλοκή έπεσαν πυροβολισμοί, ενώ χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια, ρόπαλα και άλλα αντικείμενα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τις δέκα συλλήψεις, οι τέσσερις είναι για παρεμπόριο, ισάριθμες για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών και δύο για ναρκωτικά. Σημειώνεται, ότι στη συγκεκριμένη επιχείρηση έγιναν, επίσης, 96 προσαγωγές.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες της ανθρωποκτονίας του Αφγανού και του σοβαρού τραυματισμού ομοεθνή του και θεωρείται θέμα χρόνου η σύλληψή τους.