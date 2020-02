Οικονομία

Σε Eurogroup και Ecofin ο Σταϊκούρας

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων, ο Υπουργός Οικονομικών θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας βρίσκεται στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin σήμερα και αύριο αντίστοιχα.

Στις συνεδριάσεις θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, θέματα για το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, τους δημοσιονομικούς κανόνες και την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, τη φορολογική επιβάρυνση της εργασίας και τη στρατηγική για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

