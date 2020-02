Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δύο ύποπτα κρούσματα στο Θριάσιο

Πρόκειται για δύο νεαρές Κινέζες που ταξίδεψαν από Σιγκαπούρη. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων...

Δύο νεαρές γυναίκες, που ταξίδεψαν στη χώρα μας από τη Σιγκαπούρη, μεταφέρθηκαν χθες το βράδυ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο ως ύποπτα κρούσματα για κορονοϊό.

Οι δύο γυναίκες αρχικά εξετάστηκαν σε ιδιωτική κλινική και από εκεί μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο, όπου νοσηλεύονται σε θάλαμο της πνευμονολογικής κλινικής.

Δείγματά τους έχουν σταλεί για περαιτέρω εξέταση, ενώ ο ΕΟΔΥ εμφανίζεται καθησυχαστικός, καθώς σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Οι εξετάσεις γίνονται για προληπτικούς λόγους, σύμφωνα με ενημέρωση.