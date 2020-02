Παράξενα

Κορονοϊός: Έκλεψαν εκατοντάδες ρολά χαρτιού υγείας

Βγήκαν τα μαχαίρια στο Χονγκ Κονγκ για… 600 χαρτιά υγείας. Είδος προς εξαφάνιση τα χαρτιά υγείας, λόγω κορονοϊού. Σε πανικό οι καταναλωτές.

Ένοπλοι ληστές στο Χονγκ Κονγκ άρπαξαν 50 συσκευασίες με 600 χαρτιά υγείας αξίας μεγαλύτερης των 119 ευρώ και ο ένας από αυτούς διαφεύγει.

Το χαρτί υγείας στο Χονγκ Κονγκ έχει έλλειψη εξαιτίας του πανικού για τον κοροναϊό που ωθεί τους καταναλωτές να αγοράζουν μαζικά.

Οι ληστές, υπό την απειλή μαχαιριού, άρπαξαν τις προμήθειες από έναν διανομέα έξω από ένα σούπερ μάρκετ Wellcome της συνοικίας Μονγκ Κοκ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία συνέλαβε δύο από τους τρεις άνδρες και πήρε πίσω τα κλεμμένα χαρτιά, έγραψαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι οι προμήθειες στα σούπερ μάρκετ δεν έχουν επηρεαστεί από το ξέσπασμα του κορονοϊού, οι κάτοικοι αγοράζουν σε τεράστιες ποσότητες χαρτί υγείας.

Άλλα προϊόντα που έχουν «εξαφανιστεί» από τα ράφια είναι ρύζι, μακαρόνια και είδη για την καθαριότητα του σπιτιού.

Οι χειρουργικές μάσκες και τα απολυμαντικά χεριών είναι υπερβολικά δυσεύρετα καθώς οι πολίτες τα αγοράζουν μαζικά για να προστατευτούν από τον covid-19, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει προκαλέσει περισσότερους από 1.700 θανάτους.

Οι αρχές αποδίδουν τον πανικό των καταναλωτών στις φήμες και στα fake news που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο σχετικά με τον κορονοϊό.

Μαζική αγορά χαρτιών υγείας, απολυμαντικών χεριών και χειρουργικών μασκών παρατηρείται και στη Σιγκαπούρη, όπου έχουν καταγραφεί 75 κρούσματα του ιού.