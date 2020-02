Πολιτική

Βίντεο του ΚΚΕ για το Ασφαλιστικό

Βίντεο κατά του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, που εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή, έδωσε στη δημοσιότητα του ΚΚΕ.

Σύμφωνα με τον Περισσό, στο βίντεο «φωτίζονται οι διαχρονικές, αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων και το πλιάτσικο των ιδιωτών στην κοινωνική ασφάλιση», αναδεικνύονται οι θέσεις και οι διεκδικήσεις του ΚΚΕ, αλλά και «οι πραγματικές, αρνητικές συνέπειες του νόμου Βρούτση-Κατρούγκαλου για τους εργαζόμενους - ιδιαίτερα τους νεότερους - αλλά και για τους συνταξιούχους».

Το ΚΚΕ ζητεί «να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου-Βρούτση που ενταφιάζει την κοινωνική ασφάλιση για τους σημερινούς εργαζόμενους και αυριανούς συνταξιούχους».

«Θέλουν να μας κλέψουν τη ζωή. Να μην τους αφήσουμε» αναφέρει εν όψει και της αυριανής απεργίας που έχει προκηρυχτεί σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.