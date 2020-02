Κοινωνία

Χωρίς Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Δακτύλιο για ένα 24ωρο

Δεν θα ισχύσει ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της απεργίας σε όλα τα ΜΜΜ. Η έκκληση της ΕΛΑΣ στους οδηγούς.

Λόγω της απεργίας των εργαζομένων σε λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ, ηλεκτρικό και μετρό αύριο, Τρίτη 18 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν θα ισχύσουν τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, θα επιτρέπεται η χρήση των λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων (λεωφορειολωρίδες) και από κάθε άλλο όχημα.

Η αστυνομία κάνει έκκληση στους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων για την αποφυγή πρόκλησης περαιτέρω κυκλοφοριακών προβλημάτων.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Κανονικά θα κινηθούν προαστιακός και τρένα

Κανονικά θα κινηθούν, αύριο (18 Φεβρουαρίου), ημέρα γενικής απεργίας για το νέο Ασφαλιστικό, ο προαστιακός σιδηρόδρομος και τα τρένα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ.

Κανονικά αύριο τα δρομολόγια του ΟΑΣΘ

Κανονικά θα πραγματοποιούνται αύριο όλα τα δρομολόγια του ΟΑΣΘ καθώς οι εργαζόμενοι δεν θα συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ κατά του ασφαλιστικού, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του συνδικάτου εργαζομένων του οργανισμού Δημήτρης Τσερμενίδης.

Στην αυριανή 24ωρη απεργία συμμετέχουν εργατικά σωματεία που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, τα οποία και διοργανώνουν συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου στις 10:30 ενάντια στο «αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης».