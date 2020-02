Αθλητικά

ΑΕΚ: Δύο αγωνιστικές χωρίς κόσμο

Απορρίφθηκε η έφεση της "Ένωσης", παραμένει η τιμωρία. Σε ποια παιχνίδια θα αγωνιστεί χωρίς τους οπαδούς της η “Ένωση”…

Η ΠΑΕ ΑΕΚ άσκησε έφεση για την ποινή των δύο αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών, αλλά την απέρριψε σήμερα η επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ.

Η πρωτόδικη τιμωρία επιβλήθηκε στην Ένωση από τον αθλητικό δικαστή της Σούπερ Λίγκας για τα επεισόδια που είχαν γίνει εκτός Ολυμπιακού Σταδίου, στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Έτσι η ποινή μένει ως έχει και οι «κιτρινόμαυροι» θα την εκτίσουν στον αγώνα Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό και στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ (25η αγωνιστική). Αναλυτικά η απόφαση: «Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση της ΠΑΕ ΑΕΚ (πειθαρχικές παραβάσεις στον αγώνα της Super League 1 ΑΕΚ-Ολυμπιακός).»