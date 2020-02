Κοινωνία

Ιατροδικαστής: το βρέφος έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν τα στοιχεία του ιατροδικαστικού πορίσματος για το 11 μηνών βρέφος από τη Συρία.

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία – νεκροτομή στο 11 μηνών βρέφος από την Συρία που μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό στο Νοσοκομείο Παίδων.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, το άτυχο μωρό έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση!

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας των ελέγχων, ο ιατροδικαστής έκανε λόγο για «παρά φύσιν στοιχεία σεξουαλικής κακοποίησης», ενώ βρίσκεται εν αναμονή των αποτελεσμάτων των ιστολογικών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στην αιτία θανάτου του άτυχου βρέφους.

«Δεν διαπιστώθηκε ακριβής αιτία θανάτου» είπε χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι το άτυχο μωρό έπασχε από μικροκεφαλία και όχι από εγκεφαλίτιδα, όπως αρχικά είχε ειπωθεί.

Μάλιστα, σήμερα αναμένεται να εξεταστούν από ιατροδικαστή τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας των Σύρων, ένα κοριτσάκι 11 μηνών και ένα αγοράκι 2,5 ετών.

Αστυνομικοί πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους στο διαμέρισμα που διέμενε το άτυχο βρέφος, στου Ζωγράφου.