Κοινωνία

Στην Εντατική ο Μητροπολίτης πρώην Πειραιώς Καλλίνικος

Ώρες αγωνίας για τον Σεβασμιώτατο. Στο πλευρό του οι αδελφές του και πολλά πνευματικά του παιδιά.

Στην εντατική εισήχθη το βράδυ της Κυριακής 16 Φεβρουαρίου ο Μητροπολίτης πρώην Πειραιώς κ. Καλλίνικος.

Ο γηραιός Ιεράρχης αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τον τελευταίο καιρό, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, το οποίο επιβάρυνε την ήδη βεβαρημένη κατάσταση της υγείας του.

Ο Σεβασμιώτατος νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Στο πλευρό του κ. Καλλινίκου βρίσκονται οι βιολογικές αδερφές του, ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, ο Μητροπολίτης Σάμου κ. Ευσέβιος, καθώς και πολλά από τα πνευματικά του παιδιά Ιερείς της Μητροπόλεως Πειραιά, Λαϊκοί, Μοναχές και Μοναχοί.

Πηγή: Piraeuspress