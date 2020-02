Δυναμική η επιστροφή του “Your Face Sounds Familiar” (εικόνες)

Life

Εντυπωσίασε και “μαγνήτισε” το κοινό η πρεμιέρα του σόου μεταμφιέσεων, με την Μαρία Μπεκατώρου.

Το «Your Face Sounds Familiar» επέστρεψε δυναμικά, κατακτώντας την πρώτη θέση με εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης.

Στο δυναμικό κοινό 18-54 σημείωσε 28.6% και προηγήθηκε κατά 12,5 μονάδες από το δεύτερο κανάλι. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γυναίκες 18-54 έδωσαν στο show τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης καθώς άγγιξαν το 33.5%

Η πρεμιέρα του talent show ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστή, ανατρεπτική και γεμάτη εκπλήξεις.

Η Μαρία Μπεκατώρου καλωσόρισε το κοινό και παρουσίασε την ανανεωμένη κριτική επιτροπή στους τηλεθεατές, που αποτελείται από τους: Γιώργο Μαζωνάκη, Δημήτρη Σταρόβα, Αλέξη Γεωργούλη και Μίρκα Παπακωνσταντίνου,

Στη συνέχεια παρακολουθήσαμε τους 10 ταλαντούχους καλλιτέχνες να ανεβαίνουν στη σκηνή του show, ενσαρκώνοντας με μοναδικό τρόπο, μερικούς από τους πιο διάσημους stars της ελληνικής, αλλά και της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας:

Τάνια Μπρεάζου: Ariana Grande (7 Rings)

Γιώργος Χρανιώτης: Αντώνης Καλογιάννης (Do you like the Greece)

Αντώνης Καλογιάννης (Do you like the Greece) Ηλίας Μπόγδανος: Lil Nas X (Old Town Road)

Lil Nas X (Old Town Road) Ευριδίκη: Cindy Lauper (True Colors)

Cindy Lauper (True Colors) Δανάη Λουκάκη: Λίτσα Διαμάντη (Τέρμα τα παράπονα)

Λίτσα Διαμάντη (Τέρμα τα παράπονα) Στέφανος Μουαγκέ: Ελένη Φουρέιρα (El Ritimo psicodelico)

Ελένη Φουρέιρα (El Ritimo psicodelico) Λάμπης Λιβιεράτος: Dean Martin (That’s amore)

Dean Martin (That’s amore) Νικόλας Ραπτάκης: Γιάννης Πάριος (Ποιος να συγκριθεί μαζί σου)

Γιάννης Πάριος (Ποιος να συγκριθεί μαζί σου) Μαρία Ανδρούτσου: Bon Jovi (Runaway)

Bon Jovi (Runaway) Κατερίνα Κουκουράκη: Πάολα (Θυμός)

Ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας του ”Your Face Sounds Familiar”, έδωσε την ευκαιρία στο νικητή της βραδιάς, να προσφέρει τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, στο Ίδρυμα ή το Σωματείο της επιλογής του.

Έτσι, η μεγάλη νικήτρια του 1ου επεισοδίου, Τάνια Μπρεάζου αποφάσισε τα έσοδα να δοθούν στο SGS (Save a Greek Stray). Το SGS (Save a Greek Stray) είναι μία φιλοζωική, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε από την Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση με σκοπό την προστασία των ζώων. Η SGS ίδρυσε και λειτουργεί ένα πρότυπο καταφύγιο αδέσποτων ζώων, όπου αδέσποτα ζώα περιθάλπονται και περιμένουν τη νέα οικογένεια που θα τα υιοθετήσει.

Μείνετε συντονισμένοι! «Your Face Sounds Familiar» κάθε Κυριακή στις 20:45 !

