Κοινωνία

Στην φυλακή ο αστυνομικός – κλέφτης

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο αστυνομικός που κατηγορείται για 11 ληστείες.

Στην φυλακή οδηγείται ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ μετά την απολογία του στον ανακριτή για 11 ληστείες που είχε διαπράξει με την χρήση του υπηρεσιακού του περιστρόφου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας ο 29χρονος αστυνομικός, ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα, έχει ομολογήσει ότι είναι δράστης 11 ληστειών, κυρίως σε βενζινάδικα σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ενώπιον του ανακριτή επανέλαβε όσα είχε ήδη πει στους συναδέλφους του όταν τον συνέλαβαν, πριν τέσσερις ημέρες, αποδεχόμενος τις πράξεις του.

Ο αστυνομικός φέρεται να ισχυρίζεται πως είναι εθισμένος σε τυχερά παιχνίδια και πως λόγω της παθολογικής του ενασχόλησης με αυτά είχε δημιουργήσει υπέρογκα χρέη με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να καλύψει ούτε καν το ενοίκιο του σπιτιού του. Ο 29χρονος, στο πλευρό του οποίου βρέθηκε στα δικαστήρια όλη οι οικογένεια του, δήλωσε μετανιωμένος για τις πράξεις του.