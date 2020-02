Κοινωνία

Προφυλάκιση για την μητέρα που άφησε το μωρό της να πεθάνει

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι υποστήριξε η 27χρονη ενώπιον του ανακριτη για την πράξη της, που προκάλεσε σοκ σε όλη την Ελλάδα.

Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της στον Ανακριτή Πατρών η 27χρονη μητέρα που κατηγορείται για τον θάνατο του μωρού της στην Πλαζ της Πάτρας το οποίο φέρεται να άφησε εκεί η ίδια.

Η 27χρονη σε βάρος της οποίας έχει ασκηθεί από τον εισαγγελέα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βαθμό κακουργήματος, νοσηλευόταν φρουρούμενη στο νοσοκομείο.

Ο πατέρας της συντετριμμένος δηλώνει ότι η κόρη του κράτησε κρυφή την εγκυμοσύνη από όλους και πως δεν ήθελε να σκοτώσει το βρέφος. "Αν ήξερα κάτι θα άφηνα το παιδί μου σε αυτή την κατάσταση;"

Κατά τη διάρκεια της απολογίας της 27χρονης ο πατέρας της στεκόταν όρθιος με σκυμμένο κεφάλι και η μητέρα καθιστή επίσης σκυφτή ανέμενε την απόφαση.

Πηγή: thebest.gr