Πιλοτική λειτουργία για τη δήλωση γέννησης - Σε ποια μαιευτήρια ισχύει

Απλοποιείται η χρονοβόρα διαδικασία, η οποία πλέον θα ξεκινά και θα ολοκληρώνεται για τους γονείς μέσα στο μαιευτήριο.

Ξεκίνησε από το πρωί της Δευτέρας σε δεκαπέντε μαιευτήρια και μαιευτικές κλινικές της χώρας η πιλοτική εφαρμογή της νέας διαδικασίας της δήλωσης γέννησης, όπως σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, «πλέον μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία ενέπλεκε τέσσερις υπηρεσίες και πολλαπλές ουρές, θα ξεκινά και θα ολοκληρώνεται για τους γονείς μέσα στο μαιευτήριο, με μόνο απαιτούμενο δικαιολογητικό τα ταυτοποιητικά τους έγγραφα. Τα αρμόδια ληξιαρχεία και δημοτολόγια θα ενημερώνονται από το μαιευτήριο ηλεκτρονικά, ενώ το νεογέννητο θα αποκτά άμεσα ΑΜΚΑ και ασφαλιστική ικανότητα (αν είναι ασφαλιστικά ενήμερος ο γονέας). Επιπλέον, θα κινούνται αυτόματα οι διαδικασίες για την απόδοση του επιδόματος γέννησης, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια».

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι επιχειρησιακά έτοιμο ώστε μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου η νέα διαδικασία να εφαρμόζεται καθολικά, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η πιλοτική λειτουργία αφορά τα παρακάτω μαιευτήρια και μαιευτικές κλινικές:

Γενικό Νοσοκομείο ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας- Νοσοκομειακή Μονάδα Σπάρτης Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας- Νοσοκομειακή Μονάδα Άργους Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γενικό Νοσοκομείο ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ -ΑΘΗΝΑ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΑΘΗΝΑ Μαιευτική, Γυναικολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Το νέο, απλοποιημένο σύστημα για τη δήλωση γέννησης είναι πιλοτικό και αναμένουμε τις επόμενες ημέρες να το βελτιστοποιήσουμε και να το διευρύνουμε. Δεν επιλέξαμε να αρχίσουμε τη διαδικασία απλοποίησης και ψηφιοποίησης των γεγονότων ζωής με τη γέννηση μόνο για σημειολογικούς λόγους, αλλά και γιατί επρόκειτο για μια από τις πλέον δαιδαλώδεις. Θα συνεχίσουμε να απλοποιούμε και να ψηφιοποιούμε τις διοικητικές διαδικασίες, ώστε να δημιουργήσουμε ένα κράτος σύγχρονο και λειτουργικό, το οποίο δε θα ταλαιπωρεί πολίτες και επιχειρήσεις με περιττές ουρές και διατυπώσεις».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος σημείωσε: «Σήμερα αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι μέσω του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) ξεκινάμε να βάλουμε οριστικά τέλος στη γραφειοκρατία, κάνοντας πιο απλή τη ζωή των συμπολιτών μας. Για να φτάσουμε στην πιλοτική λειτουργία του προγράμματος εργαστήκαμε μεθοδικά και συστηματικά όλο το προηγούμενο διάστημα, παρεμβαίνοντας τόσο στο νομοθετικό πλαίσιο, όσο και στη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων».