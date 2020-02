Πολιτική

Μεταναστευτικό: “Παγώνουν” οι επιτάξεις - Νέος γύρος διαλόγου με τους νησιώτες

Διάλογο από μηδενική βάση ζητούν οι νησιώτες από την Κυβέρνηση. Μαίνεται η πολιτική αντιπαράθεση.

Νέο γύρο συνομιλιών με τους νησιώτες για να βρεθεί η “χρυσή τομή” σχετικά με το θέμα των κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων για πρόσφυγες και μετανάστες, αρχίζει η Κυβέρνηση.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, ανακοίνωσε το “πάγωμα” για μία εβδομάδα του κυβερνητικού σχεδίου για τις επιτάξεις και την έναρξη διαβουλεύσεων προκειμένου να καμφθούν οι αντιδράσεις των νησιωτών.

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, σημείωσε πως ζήτησε ο διάλογος να γίνει «από μηδενική βάση».

Στο Μανταμάδο της Λέσβου, όπου πρόκειται να γίνει ένα κλειστό κέντρο, οι κάτοικοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους με τον δικό τους τρόπο και σχημάτισαν ένα τεράστιο “Όχι”, αλλά και την ελληνική σημαία.

Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Γραφείου της Διεθνούς Αμνηστίας και του Ελληνικού Γραφείου συναντήθηκαν με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη. Στη συνάντηση, τέθηκε το ζήτημα των συνθηκών διαβίωσης και της ανασφάλειας στις οποίες βρίσκονται εκτεθειμένα πάνω από 19.000 άτομα στη Μόρια της Λέσβου και 7.000 άτομα στο Βαθύ της Σάμου. Η Διεθνής Αμνηστία ζήτησε την επείγουσα μετεγκατάστασή τους σε κατάλληλους χώρους διαμονής στην ενδοχώρα.

Χαρίτσης: Μεταθέτουν τις δικές τους ευθύνες στις τοπικές κοινωνίες

«Αφού τόσο καιρό τα έριχναν στον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς αιδώ η Κυβέρνηση μεταθέτει τις δικές της ευθύνες στις τοπικές κοινωνίες. Το μπάχαλο συνεχίζεται». Αυτό αναφέρει ο Αλέξης Χαρίτσης για το Προσφυγικό, με αφορμή το “πάγωμα” για μια εβδομάδα της ΠΝΠ για τις επιτάξεις στα νησιά, με “πρόφαση”, όπως σχολιάζει, το διάλογο με τους νησιώτες.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «με περισσή βιασύνη η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακοίνωσε εν μία νυκτί την επίταξη εκτάσεων στα νησιά, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ενώ το Κοινοβούλιο λειτουργεί κανονικά και χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες». Προσθέτει ότι «μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα και ενώ βλέπουν ότι τα σχέδιά τους δεν μπορούν να εφαρμοστούν, παγώνουν την ΠΝΠ προφασιζόμενοι το διάλογο με τους νησιώτες, τους ίδιους που έχουν εδώ και 7 μήνες αγνοήσει και αφήσει στη μοίρα τους».

Σημειώνει πως «αντί να προχωρήσουν επιτέλους στην αποσυμφόρηση των νησιών, πετάνε το μπαλάκι στην τοπική Αυτοδιοίκηση, καλώντας την σε μία μόλις εβδομάδα να υποδείξει χώρους για τις κλειστές δομές». «Να υλοποιήσει δηλαδή», προσθέτει, «το αυταρχικό και αδιέξοδο σχέδιο που δεν μπορούν να υλοποιήσουν οι ίδιοι ως Κυβέρνηση».

Σε ανακοίνωση του ΚΚΕ αναφέρεται, «η ανακοίνωση του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Ν. Μηταράκη, ότι παγώνει για λίγες μέρες την επίταξη των χώρων για τη δημιουργία των hotspot, αποτελεί έναν ελιγμό της κυβέρνησης, κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων στα νησιά, προκειμένου να φρενάρει την ογκούμενη αγανάκτηση των νησιωτών και την απόφασή τους να απαντήσουν αγωνιστικά στην επικίνδυνη πολιτική της. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός παραμένει σταθερός στη δημιουργία και κλειστών hotspot, που καθιστούν τα νησιά μας φυλακές προσφύγων και μεταναστών της ΕΕ. Κανένας να μην παγιδευτεί. Κανείς να μη μπει σε “διάλογο” για το που θα γίνουν τα hotspot. Ο λαϊκός ξεσηκωμός πρέπει να συνεχιστεί και να δυναμώσει:

Η κυβέρνηση να πάρει πίσω εδώ και τώρα την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Απεγκλωβισμός όλων των προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά

Να κλείσουν τα hotspot και να μην ανοίξουν νέα».

«Χρειάστηκαν μόλις έξι ημέρες για να αναδιπλωθεί πλήρως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα των επιτάξεων στα νησιά. Θεώρησε πως “έκλεισε” τον διάλογο με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αλλά οι νησιώτες, την ανάγκασαν να “ανοίξει” εκ νέου την συζήτηση», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση και προσθέτει «Οι παλινωδίες της Κυβέρνησης στο λαθρομεταναστευτικό, δείχνουν την ανυπαρξία οργανωμένου σχεδίου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος και έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο. Επιβάλλεται δε, πρωτίστως η άμεση κήρυξη των νησιών του Βορειανατολικού Αιγαίου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και όχι ανούσιες συζητήσεις και προθεσμίες της “μιας εβδομάδας”. Η Ελληνική Λύση επιμένει ότι το πρόβλημα έχει άμεση λύση: μαζικές απελάσεις, ακατοίκητα νησιά, διακοπή επιδομάτων και αυστηρότατος έλεγχος των ΜΚΟ».