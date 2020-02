Παράξενα

Σάουνα με… delivery

Εκτός από πίτσες και φαγητό κάποιοι θα μπορούν πλέον να παραγγέλνουν να έρθει στο σπίτι τους και κινητή... σάουνα.

(εικόνα αρχείου)

Εκτός από πίτσες και φαγητό, οι Ρώσοι που τα οικονομικά τους, τους το επιτρέπουν, θα μπορούν πλέον να παραγγέλνουν να έρθει στο σπίτι τους μια κινητή... σάουνα για να απολαύσουν το μπάνιο τους μέσα στις υψηλές θερμοκρασίες των υδρατμών.

Η εταιρεία Mobitruck, η οποία κατασκευάζει οχήματα για κινητές καντίνες, δημιούργησε μια πρωτότυπη κινητή σάουνα, την οποία άρχισε να προωθεί ως προϊόν στην ρωσική πρωτεύουσα αυτόν τον μήνα, καθώς τοποθέτησε μια τέτοια κινητή σάουνα έξω από το κτίριο όπου στεγάζεται η ρωσική κυβέρνηση.

Η ρωσική σάουνα, γνωστή ως «μπάνια», είναι αρκετά δημοφιλής στους Ρώσους, οι οποίοι πηγαίνουν εκεί τα απογεύματα μετά την δουλειά τους για να ξεκουράσουν το σώμα τους και να πιούν μαζί με τους φίλους τους, το ρωσικό αναψυκτικό «κβας», μπίρα, με μεζέδες αποξηραμένα ψάρια.

Η κινητή σάουνα περιέχει όλα τα αξεσουάρ που απαιτούνται για να προσφέρει τις υπηρεσίες της στους πελάτες της.

Το κόστος της βέβαια είναι λίγο τσουχτερό, φθάνει τα 90.000 ρούβλια (1.420 δολάρια) για μία ημέρα. Αλλά περιλαμβάνει τα πάντα από μπουρνούζια , πετσέτες , παντόφλες μέχρι και το μασάζ που θα ζητήσει ο πελάτης.

Η εταιρεία Mobitruck πωλεί επίσης κινητές σάουνες σε τιμές που κυμαίνονται μεταξύ 3,5 εκατομμυρίων και 5,7 εκατομμυρίων ρουβλίων ανάλογα με τις προδιαγραφές.

Η εταιρεία μόλις έχει αρχίσει να προωθεί το νέο αυτό προϊόν και δεν έχει ακόμη στοιχεία για τις πωλήσεις , αλλά ο ιδιοκτήτης της, ο Ραφαέλ Καμπίροφ, δήλωσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από πελάτες. «Είναι πολλοί που ζητάνε να νοικιάσουν μια τέτοια σάουνα. Υπάρχουν όμως και πολλοί που ενδιαφέρονται να αγοράσουν. Είναι μια καλή λύση γι' αυτούς που δεν μπορούν να έχουν την δική τους 'μπάνια'», λέει ο Καμπίροφ.