Μεταφέρθηκε στην Λ. Αλεξάνδρας το Φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ

Σχέδιο παρεμβάσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Ξεκίνησε σήμερα τη λειτουργία του, σε νέο κτίριο επί της Λ. Αλεξάνδρας 175, το φαρμακείο ΕΟΠΥΥ, που μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα λειτουργούσε στην οδό Παράσχου 23, Γκύζη. Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, προωθώντας σχέδιο παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των ασθενών από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, τον τελευταίο χρόνο, έχει προγραμματίσει βελτιώσεις σε δύο ακόμα φαρμακεία, της Καλλιθέας και της Ομονοίας.

Το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ Αμπελοκήπων διακινεί σκευάσματα υψηλού κόστους που απευθύνονται σε ιδιαίτερα ευαίσθητες ομάδες ασθενών, κυρίως καρκινοπαθείς.

Το νέο κτίριο βρίσκεται δίπλα στο μετρό (στάση «Αμπελόκηποι»), και προσφέρει εύκολη πρόσβαση στους δικαιούχους. Βρίσκεται σε ισόγειο χώρο 155 τετραγωνικών, που αλλάζει εντελώς τις συνθήκες αναμονής που είχαν οι δικαιούχοι στο παλιό φαρμακείο. Διαθέτει τέσσερις θέσεις εξυπηρέτησης ασφαλισμένων (γκισέ) για την διανομή φαρμάκων, 50 καθίσματα αναμονής ασφαλισμένων, μηχάνημα αριθμού προτεραιότητας, τουαλέτα για κοινό και ΑΜΕΑ.

Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για την επέκταση του φαρμακείου ΕΟΠΥΥ Καλλιθέας, την δημιουργία νέων χώρων αναμονής για το φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ομόνοιας με κλιματισμό και την μεταστέγαση του φαρμακείου ΕΟΠΥΥ Τούμπας.

Επίσης, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για την υλοποίηση της παραλαβής φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ με προγραμματισμένα ραντεβού, προκειμένου να μην υπάρχει αναμονή και να γίνεται ορθολογική διαχείριση του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων.

Σημειώνεται ότι ο ΕΟΠΥΥ σήμερα διαθέτει 34 συνολικά φαρμακεία σε όλη την επικράτεια και επιπλέον 70 σημεία διανομής ΦΥΚ-κυρίως σε Κέντρα Υγείας και δημόσιες υπηρεσίες- σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές, στα οποία αποστέλλονται φάρμακα υψηλού κόστους για τους ασθενείς. Σε μηνιαία βάση εξυπηρετούνται από τα φαρμακεία του Οργανισμού περισσότεροι από 80.000 ασφαλισμένοι και 4.500 ανασφάλιστοι.

Στο νομό Αττικής λειτουργούν δέκα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ στα οποία προσέρχονται καθημερινά περίπου 5.200 συμπολίτες μας. Η ετήσια δαπάνη για τα φάρμακα που διακινούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ υπερβαίνει το 1δισ. ευρώ. Η χορήγηση των φαρμάκων γίνεται δωρεάν, χωρίς καμία συμμετοχή των ασθενών.

«Στόχος όλων των παρεμβάσεων που έχουν δρομολογηθεί είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Το αμέσως προσεχές διάστημα θα υλοποιηθούν και νέες πρωτοβουλίες ώστε οι ασθενείς και οι συγγενείς τους να μην υποβάλλονται στην ταλαιπωρία της αναμονής», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Β. Πλαγιανάκος. Πρόσθεσε ότι «με τις παρεμβάσεις στα κτίρια των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, τη συμφωνία με τις ιδιωτικές κλινικές, όπου πάνω από 3.800 συνταγές (που αφορούσαν περίπου 12.000 φάρμακα) έχουν εκτελεστεί από τις κλινικές αυτές -από τον Σεπτέμβριο που ξεκίνησε το μέτρο μέχρι και σήμερα- αλλά και τις νέες υπηρεσίες που αναμένεται να προσφέρουμε σύντομα, οι ασθενείς θα ανακουφιστούν σημαντικά. Στο ίδιο πλαίσιο, με την υπηρεσία ραντεβού στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ όλοι οι ασφαλισμένοι θα προμηθεύονται τα φάρμακα τους συγκεκριμένη ώρα, με βασικό στόχο να εξαλείψουμε τις ουρές και την ταλαιπωρία των ασθενών και των συγγενών τους».

Να σημειωθεί ότι το έργο των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ και η συμβολή τους στην εξυπηρέτηση των πασχόντων από πνευμονική υπέρταση βραβεύτηκε από τον Σύλλογο των ασθενών με πνευμονική υπέρταση. Το βραβείο απονέμεται «ως αναγνώριση της ανιδιοτελούς προσφοράς όλων των συντελεστών τους, με μοναδικό γνώμονα την άμεση εξυπηρέτηση των θεραπευτικών αναγκών τους» .