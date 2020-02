Οικονομία

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν υπάρχει άβατο στη μάχη κατά του παρεμπορίου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σχεδόν τριπλάσιοι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο εξάμηνο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

«Δεν υπάρχει άβατο στη μάχη κατά του παρεμπορίου», διεμήνυσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξη Τύπου. Ο Υπουργός, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των δράσεων για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου, σημείωσε ότι γίνονται συντονισμένες προσπάθειες σε όλη χώρα και στις πύλες εισόδου, ενώ πρόσθεσε ότι δεν πέφτουν στο κενό οι καταγγελίες, καθώς αποστέλλονται συνεργεία ελέγχου σε όποιο σημείο χρειαστεί.

Για τον έλεγχο στα αγροτικά προϊόντα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι είναι σύνθετο θέμα και ότι σχεδιάζεται να συσταθούν συνεργεία που θα ελέγχουν την προέλευση των προϊόντων αν είναι πράγματι ελληνικά ή εισαγόμενα. Για το αν θα εισπραχθούν τα πρόστιμα που επιβάλλονται, παρέπεμψε στο Υπουργείο Οικονομικών. Επίσης υπογράμμισε ότι έλεγχοι γίνονται σε όλο το εύρος της αγοράς ακόμη και σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης γνωστοποίησε ότι το διάσημα Αυγούστου 2019 - Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν 9.053 έλεγχοι, αυξημένοι κατά 197% σε σχέση με τους 3.052 του διαστήματος Αυγούστου 2018 - Φεβρουαρίου 2019.

Οι διαπιστωμένες παραβάσεις ανήλθαν στις 1.338 έναντι 542 (αύξηση 147%) το ύψος των προστίμων στα 842.700 ευρώ, έναντι 390.584 ευρώ (αύξηση 116%) ενώ τα κατασχεθέντα τεμάχια ανήλθαν στα 134.782 έναντι 17.912 (αύξηση 653%).

Ο Υφυπουργός ανέφερε ότι σχεδιάζεται αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για καλύτερη επιχειρησιακή δυνατότητα του συντονιστικού οργάνου και μεγαλύτερες κυρώσεις. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη τη χώρα και θα αυξηθούν.

Ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Πάνος Σταμπουλίδης, ανέφερε ότι το ύψος του παρεμπορίου - εκτός από καύσιμα, ποτά και τσιγάρα - ανέρχεται γύρω στο 1,3 δις ετησίως.

Επίσης σημείωσε ότι η μεγαλύτερη επιχείρηση για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου, πραγματοποιήθηκε χθες στον Ελαιώνα Αττικής.

Συγκεκριμένα, σε μια συντονισμένη επιχείρηση κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν:

6.279 τεμάχια συσκευασίες τροφίμων 2.752 τεμάχια απομιμητικών ειδών ένδυσης και υπόδησης 1.352 τεμάχια παραφαρμακευτικών προϊόντων (βιταμίνες, πρωτεΐνες, συμπληρώματα διατροφής). 26.770 τεμάχια διαφόρων βιομηχανικών ειδών 60 τεμάχια συσκευασίες καπνού.

Στους ελέγχους, επιβλήθηκαν πρόστιμα 11.200 ευρώ και συνελήφθησαν 15 άτομα.

Ο κ. Σταμπολίδης υπογράμμισε ότι έχει αλλάξει ριζικά το μοντέλο εποπτείας και ελέγχου της αγοράς. Όπως είπε φέτος επιχειρούν οι υπηρεσίες και πέρα από τα αστικά κέντρα και κυρίως στις πύλες εισόδου. Γι'αυτό θα συσταθούν μεικτά κλιμάκια και στις κάθετες οδούς της Εγνατίας θα υπάρχουν μόνιμα σημεία ελέγχου. Ένα σημείο ελέγχου θα βρίσκεται κοντά στα σύνορα Νυμφαίου και ένα κοντά στη Δράμα ενώ έντονη θα είναι η ελεγκτική παρουσία και στα λιμάνια. Πρόσθεσε δε ότι όλες οι καταγγελίες εξετάζονται όπως έγινε ήδη σε ελέγχους για την ελληνοποίηση πατάτας.

Τέλος, ο Χαράλαμπος Μελισσινός, εκτελεστικός υπεύθυνος του συντονιστικού οργάνου ΣΥΚΕΑΑΠ, τόνισε από την πλευρά του την καθοριστική σημασία του συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων.