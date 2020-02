Αθλητικά

ΠΑΟΚ και Ξάνθη προσέφυγαν στο ΣτΕ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι ζητούν οι δυο ομάδες από το ανώτατο δικαστήριο με αφορμή τις αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν οι ομάδες της Ξάνθης και του ΠΑΟΚ. Από τους συμβούλους Επικρατείας, η Ξάνθη ζητεί να ακυρωθεί η απόφαση του υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν δυο μέλη και ο πρόεδρος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και επιβλήθηκαν πρόστιμα και στις δύο ομάδες.

Την ίδια στιγμή και οι δύο ομάδες (ΠΑΟΚ και Ξάνθη), ζητούν να ακυρωθεί η απόφαση ανάκλησης πιστοποιητικού του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης, δηλαδή ζητούν να ακυρωθεί η ανάκληση συμμετοχής τους στο Πρωτάθλημα.

Εκτός από τις αιτήσεις ακύρωσης και οι δύο ομάδες ζητούν παράλληλα την έκδοση προσωρινής διαταγής, από τους προέδρους του Δ΄ και Γ΄ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου που εισήχθησαν, ενώ κατέθεσαν και αίτηση αναστολής.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, με απόφασή της κατά πλειοψηφία (3-2) αποφάσισε την ανάκληση πιστοποιητικού του ΠΑΟΚ για πολυιδιοκτησία και της Ξάνθης για το μετοχολόγιό της.

Οι δύο ομάδες υποστηρίζουν ενώπιον του ΣτΕ ότι από τις προσβαλλόμενες υπουργικές αποφάσεις θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη και δυσχερώς επανορθώσιμη ηθική, οικονομική και ποδοσφαιρική βλάβη, σε περίπτωση που ευδοκιμήσουν οι αιτήσεις ακύρωσης τους (γίνουν δεκτές οι αιτήσεις του).

Ακόμη, υποστηρίζουν ότι επέρχεται βάναυση και ανεπανόρθωτη βλάβη στην φερεγγυότητα των ποδοσφαιρικών εταιρειών και των μετόχων τους, οι οποίοι φέρονται να κινούνται στο σκοτεινό παρασκήνιο και να χρησιμοποιούν παρένθετα πρόσωπα, να μετέρχονται τεχνασμάτων και εικονικών συμφωνιών, προκειμένου να καταστρατηγήσουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών.

Σύμφωνα με τις εν λόγω ομάδες, οι επίμαχες αποφάσεις επιφέρουν ποινή απώλειας διεκδίκησης του πρωταθλήματος της Super League για το 2019-2020 και απώλεια συμμετοχής τους για το 2020-2021 στο Champions League, όπως υποστηρίζουν.

Τέλος, αναφέρουν ότι θα υποστούν τεράστια οικονομική ζημιά πολλών εκατομμυρίων ευρώ, λόγω απώλειας εσόδων από την πώληση εισιτηρίων, τηλεοπτικών δικαιωμάτων, κλπ.