Προανακριτική Novartis: Αυτοπροσώπως θα καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες

Σφοδρή αντιπαράθεση των κομμάτων για τους μάρτυρες με τις κωδικές ονομασίες “Μάξιμος Σαράφης” και “Αικατερίνη Κελέση”.

Ανοιχτά είναι όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον τρόπο που θα καταθέσουν στην προανακριτική επιτροπή οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες με τις κωδικές ονομασίες “Μάξιμος Σαράφης” και “Αικατερίνη Κελέση”.

Τα κόμματα, μέσα σε κλίμα άγριας σύγκρουσης, αποφάσισαν κατά πλειοψηφία να καταθέσουν χωρίς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και αλλοιωμένη τη φωνή τους, προκαλώντας την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ωστόσο, το τοπίο παραμένει θολό. Ανώτερη πηγή της Επιτροπής διαβεβαίωνε πως η κατάθεση των δύο προστατευόμενων μαρτύρων θα γίνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έγινε και στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Λαμπρό Σοφουλάκη. “Αν ήταν με αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά, έτσι θα γίνει και τώρα”, επέμενε και πρόσθεσε πως δεν έχουν απευθυνθεί στον κ. Σοφουλάκη. Τον τρόπο θα το βεβαιώσει η ειδική Υπηρεσία Προστασίας Μαρτύρων που τους είχε εμφανίσει στον αντιεισαγγελέα στις 4 Δεκεμβρίου.

Ο ίδιος ο “Μάξιμος Σαράφης” με επιστολή του στην Επιτροπή υποστηρίζει, σύμφωνα με πληροφορίες, πως κατέθεσε με αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά και τη φωνή του, η ΝΔ από την άλλη υποστηρίζει ότι οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες εξετάστηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο χωρίς προστασία.

Το μόνο σίγουρο είναι η αυτοπρόσωπη παρουσία τους.

Ο Θανάσης Πλεύρης από τη ΝΔ επέμεινε ότι ο κ. Σοφουλάκης τους εξέτασε δια ζώσης, χωρίς κάλυψη και προς επίρρωση των ισχυρισμών του επικαλέστηκε το έγγραφο της ΓΑΔΑ που αποδεικνύει τα λεγόμενα του.

«Κατόπιν αυτού επιβάλλεται να αποστείλετε τόσο προς ημάς όσο και προς τον πρόεδρο της ανωτέρω ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής κάθε κρίσιμο για την κατά νόμο ποινική διερεύνηση της προκειμένης υποθέσεως έγγραφο, το οποίο συντελεί στην ανακάλυψη της αλήθειας», αναφέρει στην επιστολή του προς την Ελένη Τουλουπάκη, ο Ευάγγελος Ζαχαρής.

Ο Θανάσης Πλεύρης ζήτησε, παράλληλα, να επιστραφεί η επιστολή της κ. Τουλουπάκη με τις “νουθεσίες” προς την Προανακριτική Επιτροπή, κρίνοντάς το ως «προσβλητικό». Όπως, φέρεται να είπε, «επισημαίνοντας κίνδυνο εκφοβισμού και αντεκδίκησης κατά των μαρτύρων, μας θεωρεί γκάνγκστερ που από εμάς που θα εξετάσουμε κινδυνεύουν οι μάρτυρες. Άλλωστε, η ίδια τους έδωσε το καθεστώς της προστασίας κατά την προδικασία, χωρίς προστασία τους εξέτασε ο Σοφουλάκης. Δεν κινδυνεύουν από την κ. Τουλουπακη και τον κ. Σοφουλάκη, άρα δεν κινδυνεύουν και από τους βουλευτές. Θα εξετασθούν όπως τους εξέτασε ο Σοφουλάκης.

Κυβέλου: Δριμύ κατηγορώ κατά της Τουλουπάκη

Δριμεία επίθεση κατά της Ελένης Τουλουπάκη εξαπέλυσε η εισαγγελέας Ευγενία Κυβέλου, κατά τη διάρκεια της σημερινής της εξέτασης:

Κυβέλου: Είχα καταθέσει προσφυγή όταν επελέγη η κ. Τουλουπάκη για Εισαγγελέας Διαφθοράς γιατί θεώρησα ότι η απόφαση να γίνει η κ. Τουλουπάκη Εισαγγελέας Διαφθοράς βλάπτει το κύρος της Δικαιοσύνης. Για τη θέση του Εισαγγελέα Διαφθοράς έπρεπε να επιλεγεί κάποιος με κύρος, ικανότητα, νομική κατάρτιση. Όχι κάποιος που έχει προσωπικές σχέσεις. Η κ. Ελένη Τουλουπάκη όταν επελέγη δεν υπηρετούσε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Δεν είχε ούτε μία μέρα πραγματικής εμπειρίας αντεισαγγελέως Εφετών και επίσης παρακάμφθηκαν όλοι οι υπηρετούντες αντιεισαγγελείς στην Εισαγγελία Εφετών. Έτσι σκέφτηκα και αποφάσισα να προσφύγω με πολύ προσωπικό κόστος, αλλά έτσι όφειλα να κάνω προκειμένου να προστατευθεί το κύρος της Δικαιοσύνης.

Πλεύρης: Άρα μας λέτε ότι η κ. Τουλουπάκη δεν είχε χειριστεί καμία υπόθεση διαφθοράς σε ακροατήρια;

Κυβέλου: Με την έννοια σοβαρών υποθέσεων διαφθοράς ούτε σε ακροατηρίου, ούτε σε επίπεδο προδικασίας είχε χειριστεί η κα Τουλουπάκη κάποια υπόθεση

Πλεύρης: Τι επακολούθησε της προσφυγής σας;

Κυβέλου: Περί τα τέλη του Μαΐου 2017 κυκλοφόρησε η εφημερίδα “Δημοκρατία” με ένα εκτενές άρθρο ανώνυμου συντάκτη, το οποίο αναφερόταν σε πράξεις που δεν έγιναν από την προηγούμενη εισαγγελέα διαφθοράς με αποτέλεσμα να πουληθεί ένα ακίνητο της οικογένειας Παπαντωνίου και παράλληλα παρουσίαζε με διθυραμβικά σχόλια την κ. Τουλουπάκη που ενήργησε για να δεσμευτούν ακίνητα της οικογενείας αυτής αμέσως. Στη συνέχεια η ίδια εφημερίδα κυκλοφορεί με πρωτοσέλιδο διαπόμπευσης του προσώπου μου επειδή είχα ασκήσει προσφυγή. Μία μέρα πριν τη συζήτηση της προσφυγής μου, έγινε αυτό. Εστράφησαν εναντίον μιας προσφυγής που μόνο τα πραγματικά περιστατικά ανέφερε. Σκεφτείτε πώς ένιωσα όταν διάβασα αυτό το άρθρο. Πώς νιώθει ένας εισαγγελέας που κάνει τη δουλειά του χωρίς γνωριμίες με συστήματα. Κατά την άποψή μου το ότι εμπλεκόταν σε αυτό το δημοσίευμα και το όνομα της κ. Τσατάνη, αγαπημένου στόχου του κ. Παπαγγελόπουλου, δείχνει και την πηγή της προέλευσής του, τον κ. Παπαγγελόπουλο δηλαδή. Αυτό επίσης το δημοσίευμα έχει διπλή στόχευση: δυσφημεί και εκφοβίζει εμένα και εξυμνεί την κα Τουλουπάκη. Υπογραμμίζω η εφημερίδα κυκλοφόρησε με τίτλο “Θυμηδία στον Άρειο Πάγο από τις προσφυγές Τσατάνη και Κυβέλου”. Και βεβαίως δεν μπορώ να υποθέσω ότι ένας δημοσιογράφος τα φαντάστηκε αυτά. Σας είπα ότι πίστευα από τότε ότι η πηγή της προέλευσής του ήταν ο κ. Παπαγγελόπουλος. Πλέον διαπιστώνω ότι ο εκδότης είναι και φίλος του Παπαγγελόπουλου.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Η μόνη κουκούλα που έχει βγει είναι της προανακριτικής παρωδίας

«Η Νέα Δημοκρατία δρομολογεί την καταστρατήγηση του νόμου για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, για να τους εκφοβίσει», ανέφεραν κοινοβουλευτικές πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας:

«Ο κ. Μητσοτάκης, όσο εγκλωβισμένος και αν είναι στο εσωκομματικό του εκβιασμό που ακούει στο όνομα Αντώνης Σαμαράς, πρέπει να πάρει θέση: Στηρίζει τις παράνομες και αντθεσμικές μεθοδεύσεις που καταστρατηγούν το νόμο για τους προστατευόμενους μάρτυρες, νόμο που ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για υποθέσεις διαφθοράς; Από τη μία τα μέλη της ΝΔ λένε δημοσίως ότι «θα βγάλουν τις κουκούλες» από τους μάρτυρες και από την άλλη διαρρέει μέσω «πηγών της» πως θα εξεταστούν όπως ακριβώς εξετάστηκαν από τις εισαγγελικές Αρχές».

«Η μόνη κουκούλα που σίγουρα έχει ήδη βγει, είναι αυτή της προανακριτικής παρωδίας που στήνει εδώ και μήνες η ΝΔ με το ΚΙΝΑΛ και αποκαλύπτει το αποκρουστικό τους πρόσωπο απέναντι στους θεσμούς και τη νομιμότητα», καταλήγουν οι ίδιες πηγές.