Life

Τζένιφερ Λόπεζ: Με “καυτό” μπικίνι μπροστά στον καθρέφτη (εικόνα)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η 50χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός αναστάτωσε τους θαυμαστές της με τη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram.

“Φωτιές” στους απανταχού θαυμαστές της… άναψε η Τζένιφερ Λόπεζ, με μία σέξι φωτογραφία που ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram, πριν από λίγες ημέρες.

Η 50χρονη σταρ της λάτιν μουσικής πόζαρε με λευκό μπικίνι μπροστά στον καθρέφτη της, φωτογραφίζοντας τον εαυτό της με το κινητό της τηλέφωνο.

Δείτε την φωτογραφία της Τζένιφερ Λόπεζ: