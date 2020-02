Πολιτική

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Η Τουλουπάκη έχει παραβιάσει το Σύνταγμα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς (βίντεο)

Για την εξέταση μαρτύρων χωρίς κουκούλες στην υπόθεση Novartis μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης και εξαπέλυσε πυρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε για το μεταναστευτικό, αλλά και τις δράσεις κατά του παρεμπορίου.

Τη “μάχη” για την πάταξη του παρεμπορίου, τις εξελίξεις στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής για την κατάθεση των προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis και το “πάγωμα” των επιτάξεων στα νησιά, σχολίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των δράσεων για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου, ο κ. Γεωργιάδης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τις ενέργειες που έχουν γίνει επί της θητείας του, το τελευταίο εξάμηνο. Ανέφερε ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία, όπως ότι τα κατασχεθέντα προϊόντα είναι αυξημένα κατά σχεδόν 700% σε σύγκριση με πέρυσι και οι έλεγχοι είναι τριπλάσιοι. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η επιχείρηση που έγινε στον Ελαιώνα ήταν μία από τις μεγαλύτερες που έχει πραγματοποιηθεί και δεσμεύτηκε πως οι δράσεις θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Όσον αφορά την Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής, ο Υπουργός τόνισε πως έμεινε έκπληκτος με τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα της κατάθεσης των προστατευόμενων μαρτύρων. Διευκρίνισε πως το “αγκάθι” δεν είναι το αν θα καταθέσουν “χωρίς τις κουκούλες”, αλλά να εξεταστούν όπως εξετάστηκαν από τις εισαγγελικές Αρχές. «Είναι δυνατόν να ισχυρίζεται ότι δύο ανώτατοι εισαγγελείς παρανόμησαν, εξετάζοντας τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, διερωτήθηκε ο κ. Γεωργιάδης. Τόνισε πως αυτό που ενοχλεί τον ΣΥΡΙΖΑ είναι οι ερωτήσεις που θα τεθούν στους μάρτυρες και οι εξελίξεις που θα πυροδοτήσουν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην εισαγγελέα Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, για την οποία – όπως είπε – ανώτατοι εισαγγελείς έχουν επισημάνει πως παραβίασε το Σύνταγμα και τον Ποινικό Κώδικα.

Τέλος, για το Μεταναστευτικό, χαρακτήρισε το “πάγωμα” των επιτάξεων ως μία κίνηση καλής θέλησης από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, υπογραμμίζοντας πως τα κλειστού τύπου κέντρα πρέπει να γίνουν και θα γίνουν.