Κοινωνία

“Φόβος και τρόμος” οι συμμορίες ανηλίκων στα σχολεία (βίντεο)

Ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου μαθητή στον Βύρωνα, έφερε στο φως και άλλα περιστατικά, ενώ οι θύτες μένουν συνήθως ατιμώρητοι.