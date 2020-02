Κοινωνία

Βίντεο-ντοκουμέντο: Καρέ-καρέ η διάρρηξη σε μίνι μάρκετ (βίντεο)

Ο θρασύτατος διαρρήκτης άρπαξε ακόμα και τα φιλοδωρήματα των υπαλλήλων. Τις κινήσεις του κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.