Αθλητικά

Νίκη 6άδας για τον ΟΦΗ απέναντι στον Ατρόμητο

Φαβορί πλέον οι Κρητικοί για την κατάκτηση μίας από τις προνομιούχες θέσεις που οδηγούν στα play-offs.

Το γκολ του Φιγκεϊρέδο στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης κόντρα στον Ατρόμητο χάρισε στον ΟΦΗ τρεις πολύτιμους βαθμούς και τον έχρισε φαβορί για την κατάκτηση της 6ης θέσης στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Σε ένα παιχνίδι “γκραν-γκινιόλ” στο “Θ. Βαρδινογιάννης”, οι γηπεδούχοι ήταν εξαιρετικοί στο δεύτερο ημίχρονο, πίεσαν πολύ τους Περιστεριώτες κι αφού είδαν αρχικά τον διαιτητή Ζαχαριάδη και τους διαιτητές του VAR, να ακυρώνουν σωστά τα γκολ των Σεμέδο (66', ήταν οφσάιντ ο Ζοάο Βίκτορ που μπήκε στη φάση) και Φιγκεϊρέδο (78', οφσάιντ), πανηγύρισαν με την... τρίτη, χάρη στην απίθανη γυριστή κεφαλιά του Βραζιλιάνου φορ. Σε μία φάση που έγινε αντίστοιχα έλεγχος από το VAR, για πιθανό οφσάιντ του Σεμέδο στο ξεκίνημα της φάσης, αλλά εν τέλει οι διαιτητές Σκουλάς και Σπυρόπουλος έκριναν πως το γκολ έπρεπε να μετρήσει κανονικά.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν στα... κόκκινα τον αγώνα, κυνηγώντας από τα πρώτα λεπτά ένα γκολ που θα τους έδινε “κεφάλι” στο σκορ. Στο 9' ο Μανούσος, αφού απέφυγε τον Βαφέα με εξαιρετική ντρίμπλα, πλάσαρε μέσα από την περιοχή, αναγκάζοντας τον Σωτηρίου σε πολύ καλή επέμβαση. Ο ΟΦΗ “απάντησε” στις ευκαιρίες στο 36', όταν ο Φιγκεϊρέδο δεν πρόλαβε να βάλει το πόδι του για να σπρώξει τη μπάλα στα δίκτυα μετά από εκτέλεση φάουλ του Ναμπί.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΟΦΗ μπήκε πολύ πιο δυνατά στο γήπεδο, έχασε σημαντικές ευκαιρίες με τους Στάικο (51', απόκρουση Μέγερι), Φιγκεϊρέδο (52', κεφαλιά λίγο άουτ) κι από τη στιγμή που ο Ατρόμητος έμεινε μακριά από το γκολ για 6ο συνεχόμενο παιχνίδι (μεγάλες ευκαιρίες από τους Μανούσο στο 56' και Ανδρούτσο στο 64'), “χτύπησε” στο τελευταίο δεκάλεπτο και πανηγύρισε την πρώτη ενός έδρας νίκη του μετά την 14η Δεκεμβρίου 2019.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Σίμος): Σωτηρίου, Μπράουν, Κουτρουμπής, Βαφέας (46' Στάικος), Γιαννούλης, Μεγιάδο, Ζοάο Βίκτορ, Τσιλιανίδης, Ναμπί (63' Βαζ), Σεμέδο (90'' Νάστος), Φιγκεϊρέδο.

Ατρόμητος (Σάββας Παντελίδης): Μέγερι, Κιβρακίδης, Γούτας, Στρούγγης, Κατράνης (46' Νάτσος), Μπουσουλάτζιτς, Ούμπιδες (83' Βέλλιος), Ενσικουλού, Ανδρούτσος, Γιακουμάκης, Μανούσος (70' Μάντσον).