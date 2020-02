Οικονομία

Εξαίρεση για ελληνικά προϊόντα από τους αμερικανικούς δασμούς

Για δεύτερη φορά η Ελλάδα εξαιρείται από τους αμερικανικούς δασμούς στην ΕΕ. Ποια προϊόντα βρίσκονται εκτός λίστας με τις κυρώσεις.

Για δεύτερη φορά, με απόφαση που εξέδωσε το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου, στις 15 Φεβρουαρίου, η Ελλάδα εξαιρείται από τους αμερικανικούς δασμούς στην ΕΕ. Το ελληνικό λάδι, τα προϊόντα ελιάς, τα τυριά, τα κρασιά και τα συναφή εξαγωγικά προϊόντα προς τις ΗΠΑ, βρέθηκαν εκ νέου εκτός στην αναθεωρημένη λίστα των προϊόντων που υπόκεινται στις αμερικανικές κυρώσεις. Επισπροσθέτως μάλιστα εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των δασμών και ο χυμός από δαμάσκηνα.

Πρόκειται για μία δεύτερη επιτυχία της κυβέρνησης, όπως τόνισαν πηγές του υπουργείου Εξωτερικών, που επιτεύχθηκε χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες των συναρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και του υφυπουργού Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία, Κώστα Φραγκογιάννη, η οποία έφερε το θέμα στο ψηλότερο επίπεδο διαπραγμάτευσης με διμερείς απευθείας επαφές και πέτυχε η εξαίρεση που ίσχυε από τον Οκτώβριο του 2019 να διατηρηθεί και με την νέα αναθεώρηση.

Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζεται με εντατικές διαβουλεύσεις η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης για την απαλοιφή των δασμών και στα ροδάκινα, που από τον περασμένο Οκτώβριο έχουν επιβαρυνθεί με ένα υπερβολικό κόστος από την σχετική απόφαση του Αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου.

Από πλευράς της Ελλάδας συνεχώς τονίζεται ότι ο αγροδιατροφικός τομέας έχει πληγεί δυσανάλογα και απαιτείται η λήψη μέτρων για την άμβλυνση των συνεπειών καθώς και η διαμόρφωση μιας θετικής ατζέντας με τις ΗΠΑ, ώστε να πέσουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης στον τομέα του εμπορίου.

Η οικονομική διπλωματία που έχει αναχθεί ως μία εκ των κορυφαίων προτεραιοτήτων της κυβέρνησης αποτέλεσε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το κοινό πεδίο των συναρμόδιων υπουργείων που ενεργοποιήθηκαν και πέτυχαν τόσο την ενημέρωση των φορέων στην Ελλάδα όσο και την ενημέρωση της Αμερικανικής Διοίκησης που την οδήγησε να υιοθετήσει τα ελληνικά αιτήματα.